Trump habló con Savannah Guthrie acerca de la desaparición de la madre de la periodista

La desaparición de Nancy Guthrie, madre de la presentadora de televisión Savannah Guthrie tiene en vilo a las autoridades y a la sociedad. Hoy, De acuerdo con NBC News, Donald Trump, habló este miércoles con la presentadora de " TODAY", para expresarle su apoyo.

La Casa Blanca confirmó la conversación del mandatario con la periodista y dijo que le ofreció palabras de apoyo.

"Después de la entrevista del presidente Trump con NBC News, llamó a Savannah Guthrie y le ofreció palabras de apoyo para ella y su familia durante la búsqueda de su madre", indicó l a Casa Blanca en X.

La llamada fue fuera de cámara, informó el periodista Tom Llamas, quien entrevistó a Trump sobre las redadas migratorias en Minneapolis, entre otros temas.

"El presidente aseguró a la familia Guthrie que todos los recursos estaban disponibles según fuera necesario", indicó NBC sobre la búsqueda de la madre de la periodista de la cadena estadounidense.

Nancy Guthrie, de 84 años, fue reportada como desaparecida de su casa en Tucson, Arizona, el domingo 1 de febrero, luego de que no se presentó a la iglesia.