Donald Trump Trump se enfrenta con reportera que le preguntó por los archivos de Epstein, ¿De quién se trata y qué le dijo? Donald Trump se enfrentó y criticó a la reportera de la cadena CNN en la Casa Blanca, Kaitlan Collins, quien le preguntó sobre las críticas de las sobrevivientes de Jeffrey Epstein a la divulgación de documentos del caso hecha por el Departamento de Justicia.

Video Víctimas de Epstein, decepcionadas tras publicación de documentos que vinculan a figuras de élite

El presidente Donald Trump se enfrentó este martes 3 de febrero 2026 con la corresponsal de la cadena CNN en la Casa Blanca, Kaitlan Collins, cuando esta le preguntaba sobre las críticas de las sobrevivientes de los crímenes de Jeffrey Epstein a la divulgación de documentos del caso hecha por el Departamento de Justicia.

Eres la peor reportera, no es de extrañar que CNN no tenga audiencia con gente como tú



"Eres la peor reportera", así fue como Trump respondió a Kaitlan Collins, cuando le repreguntó sobre qué mensaje daría el presidente a las sobrevivientes que sienten que no han tenido justicia por el caso Epstein.

PUBLICIDAD

El mandatario, desde el Salón Oval de la Casa Blanca, dijo:

Creo que nunca te he visto sonreír. La he conocido por 10 años y no creo haberla visto sonreír

Y Trump siguió

Aunque la reportera intentó obviar los comentarios sobre ella, insistió en preguntarle sobre las sobrevivientes del caso Epstein, a lo que Trump añadió:

¿Sabes por qué no sonríes?, porque sabes que no estás diciendo la verdad. Ustedes son una organización muy deshonesta, y deberían avergonzarse de ti



Las declaraciones de Trump se dieron durante un acto en la Casa Blanca en la que firmó la ley que autoriza el financiamiento del gobierno federal, mientras estaba rodeado por el líder de la mayoría republicana en la Cámara Baja, Mike Johnson, y otros congresistas.

A los pocos minutos de empezar el evento, Trump hizo los primeros comentarios sobre CNN y sobre Collins.

Mira, CNN está encantada. Mírala. Nunca sonríe. Nunca la veo sonreír. Algún día la veré sonreír



Varios minutos después lanzó sus comentarios descalificando a Collins y a la cadena CNN.

Tras la última liberación de documentos de Epstein por parte de la administración Trump, el mandatario dijo considerar que “es realmente momento de que el país se ocupe de algo más, ahora que no salió nada sobre mi, salvo que fue una conspiración en mi contra por Epstein y otras personas”.