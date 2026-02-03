Donald Trump

Trump se enfrenta con reportera que le preguntó por los archivos de Epstein, ¿De quién se trata y qué le dijo?

Donald Trump se enfrentó y criticó a la reportera de la cadena CNN en la Casa Blanca, Kaitlan Collins, quien le preguntó sobre las críticas de las sobrevivientes de Jeffrey Epstein a la divulgación de documentos del caso hecha por el Departamento de Justicia.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Víctimas de Epstein, decepcionadas tras publicación de documentos que vinculan a figuras de élite

El presidente Donald Trump se enfrentó este martes 3 de febrero 2026 con la corresponsal de la cadena CNN en la Casa Blanca, Kaitlan Collins, cuando esta le preguntaba sobre las críticas de las sobrevivientes de los crímenes de Jeffrey Epstein a la divulgación de documentos del caso hecha por el Departamento de Justicia.

Eres la peor reportera, no es de extrañar que CNN no tenga audiencia con gente como tú


"Eres la peor reportera", así fue como Trump respondió a Kaitlan Collins, cuando le repreguntó sobre qué mensaje daría el presidente a las sobrevivientes que sienten que no han tenido justicia por el caso Epstein.

PUBLICIDAD

El mandatario, desde el Salón Oval de la Casa Blanca, dijo:

Creo que nunca te he visto sonreír. La he conocido por 10 años y no creo haberla visto sonreír

Más sobre Donald Trump

Stephen Miran, gobernador de la Reserva Federal, renuncia a su cargo en la Casa Blanca
2 mins

Stephen Miran, gobernador de la Reserva Federal, renuncia a su cargo en la Casa Blanca

Estados Unidos
Trump afirma que Jeffrey Epstein conspiró en su contra para que perdiera las elecciones
2 mins

Trump afirma que Jeffrey Epstein conspiró en su contra para que perdiera las elecciones

Estados Unidos
Trump recibe al presidente de Colombia Gustavo Petro, semanas después de haberlo acusado de fomentar el narcotráfico
5 mins

Trump recibe al presidente de Colombia Gustavo Petro, semanas después de haberlo acusado de fomentar el narcotráfico

Estados Unidos
Jueza federal impide que la administración Trump ponga fin al TPS de cerca de 350,000 haitianos
1 mins

Jueza federal impide que la administración Trump ponga fin al TPS de cerca de 350,000 haitianos

Estados Unidos
Tulsi Gabbard y las redadas del FBI: ¿de qué señalan a la directora de Inteligencia Nacional?
2 mins

Tulsi Gabbard y las redadas del FBI: ¿de qué señalan a la directora de Inteligencia Nacional?

Estados Unidos
Trump anuncia acuerdo comercial con India: revelan detalles para bajar aranceles
1 mins

Trump anuncia acuerdo comercial con India: revelan detalles para bajar aranceles

Estados Unidos
Petro llega a Washington para reunión con Trump: Este es el mensaje del presidente de Colombia
1 mins

Petro llega a Washington para reunión con Trump: Este es el mensaje del presidente de Colombia

Estados Unidos
EEUU entra en un nuevo shutdown por disputa migratoria de Donald Trump
2 mins

EEUU entra en un nuevo shutdown por disputa migratoria de Donald Trump

Estados Unidos
Senado de Estados Unidos aprueba acuerdo para financiar al gobierno federal hasta septiembre de 2026
1 mins

Senado de Estados Unidos aprueba acuerdo para financiar al gobierno federal hasta septiembre de 2026

Estados Unidos
Trump interpone demanda millonaria contra el IRS y el Departamento del Tesoro por filtración de impuestos
2 mins

Trump interpone demanda millonaria contra el IRS y el Departamento del Tesoro por filtración de impuestos

Estados Unidos

Y Trump siguió

Aunque la reportera intentó obviar los comentarios sobre ella, insistió en preguntarle sobre las sobrevivientes del caso Epstein, a lo que Trump añadió:

¿Sabes por qué no sonríes?, porque sabes que no estás diciendo la verdad. Ustedes son una organización muy deshonesta, y deberían avergonzarse de ti


Las declaraciones de Trump se dieron durante un acto en la Casa Blanca en la que firmó la ley que autoriza el financiamiento del gobierno federal, mientras estaba rodeado por el líder de la mayoría republicana en la Cámara Baja, Mike Johnson, y otros congresistas.

A los pocos minutos de empezar el evento, Trump hizo los primeros comentarios sobre CNN y sobre Collins.

Mira, CNN está encantada. Mírala. Nunca sonríe. Nunca la veo sonreír. Algún día la veré sonreír


Varios minutos después lanzó sus comentarios descalificando a Collins y a la cadena CNN.

Tras la última liberación de documentos de Epstein por parte de la administración Trump, el mandatario dijo considerar que “es realmente momento de que el país se ocupe de algo más, ahora que no salió nada sobre mi, salvo que fue una conspiración en mi contra por Epstein y otras personas”.

Trump ha intentado durante meses pasar la página del caso Epstein, criticando duramente a los republicanos que siguen insistiendo en que se revelen los documentos y los posibles nexos de Epstein con figuras poderosas de la política y la economía.

Relacionados:
Donald TrumpJeffrey EpsteinCNNDemocraciaDerechos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Tormento
Tráiler: Mochaorejas
Oríllese a la orilla
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX