Sentencian a cadena perpetua a Ryan Routh por intentar asesinar a Donald Trump

Donald Trump

Video Ryan Wesley Routh es declarado culpable de intento asesinato al presidente Trump, entre otros cargos

Ryan Routh, el sujeto que intentó asesinar a Donald Trump, fue sentenciado a cadena perpetua más 84 meses por la jueza Aileen Cannon, este miércoles 4 de febrero de 2026.

Routh es el hombre que intentó asesinar al entonces candidato republicano en un campo de golf en Florida en 2024.

Ryan Routh tenía previsto comparecer este miércoles ante la jueza federal Cannon, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, en Fort Pierce.

Video Acusan formalmente a Ryan Wesley Routh de intento de asesinato al expresidente Donald Trump

Ryan Routh no aceptaba tener responsabilidad en el crimen contra Donald Trump

La sentencia estaba programada inicialmente para diciembre de 2025, pero la jueza aceptó posponerla después de que Routh decidiera contar con un abogado durante la fase de sentencia, en lugar de representarse a sí mismo, como hizo durante la mayor parte del juicio.

En un memorando de sentencia presentado hace unos días, los fiscales señalaron que Routh aún no ha asumido ninguna responsabilidad por sus actos y que debería pasar el resto de su vida en prisión, de acuerdo con las directrices federales de condena.

Cabe recordar que en septiembre pasado, la sala donde el jurado declaró a Routh culpable de todos los cargos, ncluidos el intento de asesinato de un candidato presidencial y varios delitos relacionados con armas de fuego se tornó en caos luego de que el acusado intentó apuñalarse en el cuello con un bolígrafo y fue retirado a la fuerza por los agentes.

¿Qué pedía el hombre acusado de intentar asesinat a Donald Trump?

El abogado defensor de Routh, Martin L. Roth, solicitó a la jueza una desviación de las directrices de condena: 20 años de prisión, además de una pena obligatoria de siete años por uno de los delitos relacionados con armas.

"Al acusado le faltan dos semanas para cumplir sesenta años", escribió Roth en un escrito judicial. "Un castigo justo debería imponer una condena lo suficientemente larga como para ser severa, pero no excesiva, y permitir que el acusado vuelva a experimentar la libertad, en lugar de morir en prisión".

Routh además ofreció intercambiar su vida en un canje de prisioneros por personas injustamente detenidas en otros países y afirmó que seguía en pie su oferta de que Trump pudiera "descargar sus frustraciones en mi cara".

Donald TrumpCrimen

