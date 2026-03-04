Capitolio ¿Quién es y a qué partido pertenece Tim Sheehy, el senador que jaloneó a activista contra la guerra? El senador Tim Sheehy se encuentra bajo los reflectores luego de que fuera captado jaloneando a un marine veterano y activista, quien protestaba en contra de la ofensiva del presidente Donald Trump contra Irán.

Video Republicanos respaldan a Donald Trump y bloquean intento para frenar la guerra contra Irán

En medio de las tensiones en el Medio Oriente, una protesta en el Senado de Estados Unidos terminó entre jaloneos entre el activista y exmarine Brian McGinnis y el senador Tim Sheehy, quien intentó taclearlo para expulsarlo de la audiencia en el Capitolio.

Brian McGinnis, marine veterano y candidato del Partido Verde al Senado por Carolina del Norte, acudió a audiencia en el Capitolio para expresar su rechazo a la guerra de Donald Trump en contra de Irán y que de inmediato se extendió a otras regiones en el Medio Oriente.

Sin embargo, la protesta escaló de nivel cuando gritó “¡Nadie quiere pelear por Israel!” y de inmediato fue tomado por la fuerza por policías del Capitolio, acto en el que se involucró el senador Tim Sheehy, quien lo tomó de las piernas para intentar tirarlo al suelo, pero McGinnis se aferró a las puertas de la sala.

¿Quién es el senador Tim Sheehy y de qué partido es?

Tim Sheehy es senador por el Partido Republicano. Es empresario, exmilitar de élite y recién llegado a la política electoral. En 2024 ganó un escaño por el estado de Montana en el Senado, derrotando al demócrata Jon Tester.

Nacido el 18 de noviembre de 1985 en Ramsey, Minnesota, Sheehy creció en la zona metropolitana de Minneapolis-Saint Paul y estudió en la St. Paul Academy, donde se graduó en 2004. Posteriormente ingresó en la United States Naval Academy, una de las academias militares más prestigiosas del país, donde obtuvo un título universitario en historia en 2008.

Durante más de una década sirvió en las fuerzas armadas, incluyendo su paso por los United States Navy SEALs, una de las unidades de operaciones especiales más reconocidas de Estados Unidos.

Durante su etapa como oficial SEAL de la Marina y líder de equipo, fue oficial al mando del Pelotón Bravo, Equipo SEAL DOS, en un despliegue de combate altamente dinámico en el este de Afganistán en 2012, donde él y su equipo de operaciones especiales combinadas llevaron a cabo operaciones de contrainsurgencia en zonas remotas de Afganistán.

También dirigió dos despliegues de combate en apoyo de una Fuerza de Tarea Conjunta clasificada que realizaba incursiones de captura y aniquilación de objetivos en Irak y Afganistán.

Tras su experiencia en contrainsurgencia y antiterrorismo, Tim Sheehy fue asignado a un comando submarino especializado, el SDVT-1, donde se certificó como piloto y navegante de minisubmarinos.

Luego de dejar el servicio activo, Sheehy se trasladó a Montana y emprendió una carrera empresarial. En 2016 inició operaciones la empresa familiar Bridger Aerospace, una empresa especializada en combate aéreo de incendios forestales y tecnología de vigilancia aérea.

En junio de 2023 anunció su candidatura al Senado por Montana como republicano. Su campaña se centró en temas como el control de la inmigración en la frontera sur, la crítica al sistema educativo federal y una postura firme contra el aborto. En las elecciones de 2024 logró derrotar a Jon Tester, un senador demócrata con tres mandatos, en una contienda considerada clave para el equilibrio de poder en la cámara alta.

Sheehy se ubica en el ala conservadora del Partido Republicano. Defiende políticas de seguridad fronteriza, la reducción del papel del gobierno federal en educación y una agenda económica favorable al sector privado y a la industria energética.

Su ascenso estuvo estrechamente ligado al respaldo del presidente Donald Trump, quien apoyó su candidatura durante las primarias republicanas. Ese apoyo fue clave para consolidar su posición entre votantes conservadores y dentro del establishment republicano, que veía la contienda de Montana como una oportunidad estratégica para recuperar el control del Senado.

