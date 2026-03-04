Senado Senador republicano Tim Sheehy expulsa a golpes a un manifestante en el Capitolio En medio de los jaloneos para expulsar de la sala a un candidato del Partido Verde al Senado, el republicano Time Sheehy intervino y tomó de las piernas a Brian McGinnis. Las imágenes del momento quedaron registradas y ya circulan en redes sociales.

Video Senado vota resolución que podría limitar poder militar de Donald Trump en Irán

Durante la discusión de un proyecto de ley en el Senado en donde se buscaba detener la guerra del presidente Donald Trump contra Irán, un veterano del Cuerpo de la Marina fue sometido y expulsado de la audiencia a la fuerza, con ayuda de un senador republicano.

Imágenes muestran a Brian McGinnis, candidato del Partido Verde al Senado por Carolina del Norte, quien asistió a la audiencia del Subcomité de Preparación y Apoyo a la Gestión de las Fuerzas Armadas del Senado, para mostrar su rechazo a la acción militar en contra de Irán.

No obstante, personal de seguridad del Capitolio lo tomaron por la fuerza para sacarlo del salón, mientras se la puede escuchar reprochar al también activista: “¡Nadie tiene que pelear por Israel!”.

Incluso el senador republicano Tim Sheehy ayudó a la policía para expulsar a McGinnis de la audiencia.

WASHINGTON, DC - MARCH 4: A protester dressed in a military uniform gets stuck in a door, injuring his arm, as Sen. Tim Sheehy (R-MT) (R) and U.S. Capitol Police officers attempt to remove him from a Senate Armed Services Subcommittee hearing on Capitol Hill on March 4, 2026 in Washington, DC. The protester has been identified as Brian McGinnis from North Carolina. The Subcommittee on Readiness and Management Support is holding a hearing to examine the current readiness of the Joint Force. Andrew Harnik/Getty Images/AFP (Photo by Andrew Harnik / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) Imagen ANDREW HARNIK/Getty Images via AFP

En las imágenes se puede observar cómo Sheehy se lanza contra el veterano y le toma de las piernas, mientras McGinnis se aferra a las puertas del salón, situación que le habría derivado en una lesión en uno de sus brazos.

Los activistas presentes en la audiencia acusaron que los policías del Capitolio le habían roto la mano y reclamaron que se trataba de un marine veterano a quien estaban sometiendo con evidente uso de la fuerza.

De acuerdo con CBS News, el senador Sheehy justificó su intervención al afirmar que “decidió ayudar y reducir la situación”.

Senator Sheehy joined Capitol Police in lifting up and ejecting anti war protestor Brian McGinnis from a SASC subcommittee hearing. McGinnis is a Green Party candidate running for Senate in N.C. An antiwar activist filmed the video below: pic.twitter.com/0dVA0ORWXQ — Alan He (@alanhe) March 4, 2026

Senado rechaza detener la guerra contra Irán

El Senado de Estados Unidos rechazó el miércoles un proyecto de ley con el que se buscaba detener la guerra del presidente Donald Trump contra Irán, que se ha extendido rápidamente a otras regiones del Medio Oriente.

La iniciativa de ley, conocida como una resolución sobre los poderes de guerra, obtuvo un resultado de 47 votos a favor y 53 en contra, con el voto a favor del senador republicano Rand Paul, y la oposición del senador demócrata John Fetterman.

La resolución permitía que los legisladores exigieran la aprobación del Congreso antes de que se lleven a cabo nuevos ataques; sin embargo, la propuesta fue rechazada.

