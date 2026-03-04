Pete Hegseth Así es el submarino estadounidense que cazó y hundió a buque de guerra iraní frente a Sri Lanka Esta es la primera vez que un submarino lanza un torpedo contra una embarcación "enemiga" desde la Segunda Guerra Mundial, informó el Departamento de Fuerza de EEUU en el cuarto día de ataques contra Irán.

Video Guerra Medio Oriente: Irak se queda sin suministro eléctrico y piden evacuar a ciudadanos estadounidenses

Frente a las costas de Sri Lanka, un submarino de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos mostró el poder de guerra del país en medio de las tensiones con el Medio Oriente.

En el día cuatro de las hostilidades, un torpedo disparado desde el submarino estadounidense hundió un buque iraní, una fragata que navegaba por el océano Índico con 180 tripulantes.

PUBLICIDAD

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, presumió del ataque de las fuerzas estadounidenses, pues sostuvo que mientras el buque “pensaba que estaba seguro en aguas internacionales” el submarino logró hundirlo.

Esta es la primera vez, luego de la Segunda Guerra Mundial, que se dispara un torpedo a un “barco enemigo”, según indicó el general de Fuerza Aérea, Dan Caine.

.@SECWAR “In the Indian Ocean—an American submarine sunk an Iranian warship, that thought it was safe in international waters.



Instead, it was sunk by a torpedo—Quiet Death.



The first sinking of an enemy ship by a torpedo since World War 2. Like in that war—back when we were… pic.twitter.com/Y97YQBxQza — DOW Rapid Response (@DOWResponse) March 4, 2026

Así es el submarino estadounidense que hundió al IRIS Dana del Ejército de Irán:

A cuatro días del inicio de las tensiones entre Estados Unidos e Israel, en contra de Irán, el Comando Central de Estados Unidos ha destruido más de 20 buques de la Marina iraní, incluido el hundimiento del buque de combate de aquel régimen islámico radical.

Se trató de un submarino de ataque rápido de la Marina de Estados Unidos, que lanzó un torpedo Mark 48 como parte de la Operación Furia Épica.

¿Cómo es el submarino de ataque rápido?

De acuerdo con la Marina de Estados Unidos, los submarinos de ataque rápido están diseñados para buscar y destruir submarinos y buques de superficie enemigos, además de proyectar poder en tierra con misiles de crucero Tomahawk y Fuerzas de Operaciones Especiales (SOF).

Además, busca llevar a cabo misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento para apoyar operaciones de grupos de batalla y participar en la guerra de minas.

La Fuerza de Submarinos de los Estados Unidos ha afirmado que constantemente busca contar con equipos de superioridad tecnológica y de la velocidad, resistencia, movilidad, sigilo y carga útil que ofrece la energía nuclear para conservar su preeminencia en el espacio de batalla submarino.

PUBLICIDAD

Cuenta con tres clases de submarinos de propulsión naval (SSN) en servicio, aunque el submarino utilizado que se podría haber utilizado fue el clase Seawolf, que es el único que cuenta con hasta 8 lanzatorpedos por nave.

Los submarinos de l a clase Los Ángeles (SSN 688) constituyen la columna vertebral de la fuerza submarina, con 40 actualmente en servicio; 30 submarinos están equipados con 12 tubos del Sistema de Lanzamiento Vertical (SLS) para el lanzamiento de misiles de crucero Tomahawk.

Asimismo, cuenta con tres submarinos de la clase Seawolf. El USS Seawolf (SSN 21), puesto en servicio el 19 de julio de 1997, es excepcionalmente silencioso, rápido, está bien armado y equipado con sensores avanzados, cuenta con ocho tubos lanzatorpedos y puede albergar hasta 50 armas en su sala de torpedos.

USS Seawolf (SSN 21) Control Room Imagen Dominio Público

Submarino Seawolf USS Imagen U.S. Naval Forces