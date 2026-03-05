Estados Unidos ¿Rusia entra a guerra en Irán? El Kremlin habla sobre posible rol en el conflicto en Medio Oriente Rusia insistió en que su postura crítica con los acontecimientos no ha cambiado. 🔴 Sigue aquí la última hora en vivo .

El gobierno de Rusia afirmó este jueves 5 de marzo de 2026 que Irán no ha solicitado asistencia militar desde que comenzaron los ataques de Estados Unidos e Israel contra la república islámica el pasado fin de semana, según informó el Kremlin.

Consultado sobre si Rusia tenía planes de suministrar armas a Irán, el portavoz presidencial Dmitri Peskov indicó que no han recibido ninguna petición de apoyo por parte de Teherán.

También señaló que la postura del Kremlin sobre el conflicto no ha cambiado desde que el fin de semana su cancillería demandara un cese de las hostilidades y calificara la ofensiva de EEUU e Israel como "agresión armada preplaneada y no provocada contra un estado soberano".

Irán ha sido uno de los aliados más cercanos de Moscú en la invasión de Ucrania. Gobiernos occidentales y autoridades ucranianas acusan a Teherán de suministrar a Rusia drones de ataque Shahed, que Moscú ha utilizado de forma frecuente contra ciudades e infraestructura en Ucrania.

La relación entre Rusia e Irán tras la muerte de Alí Jamenei

Cuando comenzaron los bombardeos, el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, llamó a su homólogo ruso Serguéi Lavrov, según informó Moscú.

Además, el presidente Vladímir Putin envió un mensaje de condolencias tras la muerte del líder supremo iraní, a quien describió como “un hombre de Estado fuera de lo común que ofreció una contribución personal inmensa al desarrollo de las relaciones de amistad entre Rusia e Irán”.

Aunque Moscú denunció los ataques contra Irán como una “violación cínica” de la moral y del derecho internacional, hasta este jueves no ha anunciado medidas concretas de apoyo a Teherán.

Funcionarios rusos sí han subrayado que el tratado de asociación estratégica firmado entre Rusia e Irán en enero de 2025 no contempla asistencia militar entre ambos países.

Una publicación en redes sociales del viceministro de Relaciones Exteriores ruso, Andrei Rudenko, citada por la agencia de noticias estatal rusa TASS reportó que mujeres y niños habían sido evacuados de su embajada en Teherán, un total de unas cien personas.

Las autoridades iraníes señalaron que el número de muertos en el país por la guerra con Estados Unidos e Israel asciende al menos a 1,230 personas, según cifras divulgadas por una agencia gubernamental.

Israel también anunció nuevos ataques contra el grupo libanés Hezbolá, aliado de Irán. El Ministerio de Salud del Líbano informó que al menos ocho personas murieron en bombardeos ocurridos entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves.

Teherán ha advertido que el conflicto podría provocar la destrucción de infraestructura militar y económica en Oriente Medio, mientras la guerra ya ha generado inquietud en los mercados financieros y presiones al alza en los precios del petróleo.