Última hora ¿Quién es Markwayne Mullin? Trayectoria del nuevo secretario de Seguridad Nacional que anunció Trump El presidente Trump destituyó a Kriti Noem y anunció un nuevo perfil para estar al frente del Departamento de Seguridad Nacional

Video El presidente Donald Trump destituye a Kristi Noem como titular del DHS y anuncia a su sucesor

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el senador republicano Markwayne Mullin será el nuevo titular del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) a partir del 31 de marzo de 2026, en N+ Unvision te compartimos su perfil.

El nombramiento se dio a conocer a través de un mensaje publicado en la red social del mandatario, donde también informó que la actual secretaria, Kristi Noem, dejará el cargo.

¿Quién es Markwayne Mullin?

Antes de su carrera política, Markwayne Mullin desarrolló una t rayectoria empresarial. Junto a su esposa, Christie, asumió la dirección del negocio familiar Mullin Plumbing luego de que su padre enfermó.

Mullin cursó estudios en el Missouri Valley College gracias a una beca deportiva de lucha libre y años después completó su formación en el Oklahoma State University Institute of Technology, donde obtuvo un título en Tecnología de la Construcción en 2010.

En 2018 también recibió un doctorado honoris causa del Bacone College. Además de empresario y político, Mullin también tuvo una breve carrera deportiva en las artes marciales mixtas.

El legislador registró un récord profesional invicto de 5-0 en MMA antes de retirarse de la competencia. Su trayectoria en la lucha también fue reconocida en 2016, cuando fue incluido en el Oklahoma Wrestling Hall of Fame.