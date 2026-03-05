Estados Unidos

Atacan base de Estados Unidos: El ejército de Irán informa de ofensiva con drones

Entrando en su sexto día, la guerra en Medio Oriente continúa expandiéndose por la región. 🔴 Sigue aquí la última hora en vivo.

N+ Univision y AFP picture
Por:N+ Univision y AFP
add
Síguenos en Google
Video Conflicto Irán: Estadounidense no puede salir de Dubai con su hijo, EEUU no ofrece plan de salida

El ejército de Irán anunció el jueves 5 de marzo de 2026 el lanzamiento de un ataque con drones contra una base estadounidense en Erbil, Kurdistán iraquí, en el sexto día de la guerra en Oriente Medio.

Más sobre Estados Unidos

¿Rusia entra a guerra en Irán? El Kremlin habla sobre posible rol en el conflicto en Medio Oriente
2 mins

¿Rusia entra a guerra en Irán? El Kremlin habla sobre posible rol en el conflicto en Medio Oriente

Estados Unidos
Identifican los últimos dos nombres de los seis soldados de EEUU que murieron en el ataque de Kuwait
1 mins

Identifican los últimos dos nombres de los seis soldados de EEUU que murieron en el ataque de Kuwait

Estados Unidos
Juez de Nueva York dictamina que las empresas tienen derecho a recibir reembolsos por aranceles de Trump
1 mins

Juez de Nueva York dictamina que las empresas tienen derecho a recibir reembolsos por aranceles de Trump

Estados Unidos
Un asesino ahora busca ser jefe de la Policía: ¿Quién es Aaron Spencer y cuál es su historia?
2 mins

Un asesino ahora busca ser jefe de la Policía: ¿Quién es Aaron Spencer y cuál es su historia?

Estados Unidos
“Irán intentó matar a Trump y el presidente rió al último”: Pete Hegseth sobre guerra
3 mins

“Irán intentó matar a Trump y el presidente rió al último”: Pete Hegseth sobre guerra

Estados Unidos
Clima para jueves 5 de marzo de 2026: ¿Dónde habrá frente frío, tormentas y bajas temperaturas hoy?
3 mins

Clima para jueves 5 de marzo de 2026: ¿Dónde habrá frente frío, tormentas y bajas temperaturas hoy?

Estados Unidos
¿Cuánto cuesta el galón de gasolina hoy en EEUU tras el aumento de precios del petróleo por el conflicto en Medio Oriente?
2 mins

¿Cuánto cuesta el galón de gasolina hoy en EEUU tras el aumento de precios del petróleo por el conflicto en Medio Oriente?

Estados Unidos
Trump habla con líderes de Israel, Baréin y Emiratos Árabes Unidos
1 mins

Trump habla con líderes de Israel, Baréin y Emiratos Árabes Unidos

Estados Unidos
Trump confirma la destrucción de nueve buques de guerra iranís
2 mins

Trump confirma la destrucción de nueve buques de guerra iranís

Estados Unidos
Nueva oportunidad para obtener green card: Se abre esta posibilidad para beneficiarios DACA
2 mins

Nueva oportunidad para obtener green card: Se abre esta posibilidad para beneficiarios DACA

Estados Unidos

"El cuartel general de las fuerzas agresoras estadounidenses en Erbil fue blanco de un ataque con drones desde fuerzas terrestres", declaró el ejército en un comunicado emitido por la televisión estatal.

PUBLICIDAD

Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado una ofensiva masiva contra Irán, al que acusan de querer dotarse de armas nucleares y de preparar un ataque.

Privado de su líder supremo, Alí Jamenei, muerto el primer día de los bombardeos, y de altos mandos militares, la república islámica ha respondido con salvas de drones y misiles contra Israel y objetivos estadounidenses y de sus aliados en el Golfo.

La agencia oficial de noticias iraní Irna afirmó este jueves que el saldo de muertos desde el inicio el sábado de la ofensiva asciende a 1,230 personas. En Líbano, el Ministerio de Defensa calcula en 72 los fallecidos por los ataques de Israel. EEUU ha perdido a seis militares e Israel reporta 11 fallecidos y centenares de heridos.

Video Dolor en Winter Haven por militar caído en base atacada por Irán en Kuwait
Relacionados:
Estados UnidosIránGuerraRusiaVladimir PutinGuerra Rusia y Ucrania

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Borrón y vida nueva
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Tráiler: Polen
El Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX