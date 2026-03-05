Estados Unidos Atacan base de Estados Unidos: El ejército de Irán informa de ofensiva con drones Entrando en su sexto día, la guerra en Medio Oriente continúa expandiéndose por la región. 🔴 Sigue aquí la última hora en vivo .

Conflicto Irán: Estadounidense no puede salir de Dubai con su hijo, EEUU no ofrece plan de salida

El ejército de Irán anunció el jueves 5 de marzo de 2026 el lanzamiento de un ataque con drones contra una base estadounidense en Erbil, Kurdistán iraquí, en el sexto día de la guerra en Oriente Medio.

"El cuartel general de las fuerzas agresoras estadounidenses en Erbil fue blanco de un ataque con drones desde fuerzas terrestres", declaró el ejército en un comunicado emitido por la televisión estatal.

Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado una ofensiva masiva contra Irán, al que acusan de querer dotarse de armas nucleares y de preparar un ataque.

Privado de su líder supremo, Alí Jamenei, muerto el primer día de los bombardeos, y de altos mandos militares, la república islámica ha respondido con salvas de drones y misiles contra Israel y objetivos estadounidenses y de sus aliados en el Golfo.

La agencia oficial de noticias iraní Irna afirmó este jueves que el saldo de muertos desde el inicio el sábado de la ofensiva asciende a 1,230 personas. En Líbano, el Ministerio de Defensa calcula en 72 los fallecidos por los ataques de Israel. EEUU ha perdido a seis militares e Israel reporta 11 fallecidos y centenares de heridos.