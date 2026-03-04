Irán

¿Cómo puedo salir de Medio Oriente? Así solicitas evacuación al gobierno de EEUU por guerra en Irán

Si tú, o un familiar se encuentran en la región y buscas salir de forma segura, estos son los protocolos oficiales que debes seguir.

Tras el inicio de operaciones militares del Ejército de Estados Unidos el 28 de febrero de 2026, el Departamento de Estado comenzó a facilitar vuelos chárter y transporte terrestre para sus ciudadanos.

De esta manera, si tú, o un familiar se encuentran en la región y buscas salir de forma segura, estos son los protocolos oficiales que debes seguir.

El Smart Traveler Enrollment Program (STEP) es la herramienta principal que utiliza el gobierno para localizar a sus ciudadanos en zonas de conflicto. Al registrarte, recibirás alertas de seguridad en tiempo real y permitirás que la embajada más cercana esté al tanto sobre que necesitas asistencia en el sitio web oficial: step.state.gov

El D epartamento de Estado habilitó un formulario para la crisis actual. Las autoridades recomiendan que no esperes a que la situación empeore para llenarlo. Este formulario es esencial para que el gobierno te considere en vuelos de repatriación o transporte terrestre coordinado. Este es el enlace al formulario: mytravel.state.gov/s/crisis-intake

Datos necesarios: Nombre legal completo (según pasaporte), fecha de nacimiento, ubicación actual exacta y prueba de ciudadanía estadounidense (o residencia legal).

Si no tienes acceso estable a Internet, el Departamento de Estado habilitó líneas telefónicas dedicadas para ciudadanos en Medio Oriente:

Desde Estados Unidos y Canadá: +1-888-407-4747

Desde el extranjero: +1-202-501-4444

En Irán: Dado que no hay presencia diplomática directa, la Embajada de Suiza en Teherán actúa como potencia protectora. Puede contactarlos al +41-31-357-7011 o vía email a BernACS@state.gov.

Es fundamental entender las condiciones del gobierno estadounidense para estas ayudas.

De acuerdo con el Departamento de Estado, generalmente, los ciudadanos deben firmar un pagaré (reembolso) por el costo del transporte proporcionado.

Además, los vuelos de evacuación suelen llevar a las personas a un "lugar seguro" cercano, no necesariamente directo a los Estados Unidos. Es decir, tú serás responsable del viaje desde ese punto intermedio.

Igualmente, se da prioridad a ciudadanos estadounidenses y, en algunos casos, a familiares inmediatos que no sean ciudadanos, pero eso está sujeto a disponibilidad.

Recomendaciones para quienes están en Irán

El Departamento de Estado emitió una orden de "Refugio en el lugar" ( Shelter-in-place) para quienes no pueden salir por tierra de inmediato.

Si decide salir por tierra, las rutas hacia Azerbaiyán o Turkmenistán requieren coordinación previa por correo electrónico con las embajadas de Estados Unidos en esos países (BakuACS@state.gov o AshgabatUScitizen@state.gov).

Ten en cuenta que Irán no reconoce la doble nacionalidad y puede impedir la salida de ciudadanos iraní-estadounidenses.

