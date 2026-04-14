Donald Trump Trump arremete de nuevo contra Meloni y el Papa: "Estoy conmocionado, Italia se está autodestruyendo" En una explosiva entrevista exclusiva de solo 6 minutos con el Corriere della Sera, el mandatario estadounidense criticó a la Primera Ministra italiana por su falta de apoyo militar en el Estrecho de Ormuz y señaló duramente la gestión migratoria en Europa.

Video Trump despliega poderío militar en el Golfo Pérsico y rechaza disculparse con el papa León XIV

En una llamada telefónica de apenas seis minutos que ha sacudido el tablero diplomático europeo, Donald Trump mostró su faceta crítica hacia quienes antes consideraba aliados. El foco principal de sus ataques fue la Primera Ministra de Italia, Giorgia Meloni, a quien acusó de "falta de valentía" y de negarse a colaborar en la estrategia de seguridad nuclear y energética liderada por Washington.

Trump no ocultó su decepción ante la postura que ha tomado la mandataria italiana respecto a la tensión en el Estrecho de Ormuz y la amenaza nuclear de Irán. Según el mandatario, Meloni se ha negado a involucrar a Italia en la protección de las rutas petroleras de las que el propio país europeo depende.

¿Les gusta a los italianos que su primera ministra no nos ayude a conseguir petróleo? Pensé que era valiente, pero me equivoqué. Donald Trump



El presidente estadounidense reveló que lleva tiempo sin hablar con la líder italiana, justificando el distanciamiento en la supuesta pasividad de Italia ante la OTAN.

No quiere ayudarnos a deshacernos de las armas nucleares. Cree que Estados Unidos debería hacer el trabajo por ella. Donald Trump

La crítica al Vaticano

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La entrevista también incluyó una mención al Papa León XIV. Trump descalificó los llamados a la paz de la Santa Sede, sugiriendo una desconexión con la realidad geopolítica.

El Papa no tiene ni idea de lo que está pasando. No comprende que 42,000 manifestantes murieron en Irán el mes pasado. Donald Trump