Presidente de Estados Unidos Trump podría presentar sus declaraciones de impuestos después de la auditoría; críticos dicen que ya no tiene excusas Recientemente, el fiscal general interino Todd Blanche emitió un documento del Departamento de Justicia con el que se pone fin a cualquier auditoría, investigación o acción coercitiva existente del Servicio de Impuestos Internos contra Donald Trump, su familia y su extenso imperio empresarial

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La explicación que el presidente Donald Trump había dado durante mucho tiempo para no publicar sus declaraciones de impuestos quedó desmentida el 19 de mayo, cuando el fiscal general interino Todd Blanche emitió un documento del Departamento de Justicia que, en la práctica, puso fin a cualquier auditoría, investigación o acción coercitiva existente del Servicio de Impuestos Internos contra Trump, su familia y su extenso imperio empresarial.

Desde su campaña de 2016, Trump se ha negado a seguir la tradición de los presidentes estadounidenses de publicar sus declaraciones de impuestos, alegando que no podía hacerlo debido a las auditorías en curso del IRS.

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“ Incluso podría publicar mis declaraciones de impuestos actuales”, dijo Trump a los periodistas el 20 de mayo al bajar del Air Force One en la Base Conjunta Andrews en Maryland, cuando se le preguntó sobre el acuerdo entre el presidente y su propia administración.

Meghan Faulkner, directora de comunicaciones del grupo de vigilancia Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington, pidió a Trump que finalmente publique sus declaraciones de impuestos ahora que oficialmente se ha quedado sin excusas.

" Donald Trump afirmó anteriormente que una auditoría en curso le impedía publicar sus declaraciones de impuestos, y ahora que el IRS ha accedido a no auditarlo, aparentemente tiene libertad para publicarlas según su propio criterio», declaró Faulkner a USA TODAY. «Sin duda debería publicar sus impuestos, como lo han hecho todos los presidentes, excepto él, durante los últimos 50 años".

Pero Trump ya había dicho anteriormente que publicaría los resultados, y no está claro si realmente lo hará ahora.

¿Qué dicen la Casa Blanca y la Organización Trump?

La Casa Blanca declaró a USA TODAY el 21 de mayo que no tenía comentarios sobre si Trump publicaría sus declaraciones de impuestos anteriores, ni cuándo lo haría, al tiempo que reveló en exclusiva que el presidente, y el vicepresidente JD Vance, aún no han presentado sus declaraciones de impuestos de 2025.

“El presidente y el vicepresidente solicitaron y recibieron una prórroga de 45 días para recopilar la información financiera necesaria y completar el informe”, dijo un funcionario de la Casa Blanca a USA TODAY bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar públicamente.

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“Esto ya se ha hecho anteriormente”, dijo el funcionario, pero no proporcionó detalles cuando se le preguntó al respecto.

La Casa Blanca remitió a USA TODAY a la declaración del presidente a los periodistas sobre cómo podría publicar sus "declaraciones de impuestos actuales", y a la Organización Trump, que supervisa el extenso y creciente imperio inmobiliario de Trump y otros negocios.

Alan Garten, vicepresidente ejecutivo y director jurídico de la Organización Trump, no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.

El acuerdo con el Departamento de Justicia coincidió con la decisión de Trump de retirar una demanda de 10 mil millones de dólares que había presentado recientemente contra el IRS por la publicación de algunos de sus datos fiscales, que fueron filtrados al New York Times, y que mostraban que solo pagó 750 dólares en impuestos federales sobre la renta en 2016 y en 2017.

También incluye un fondo de 1.776 millones de dólares que podría compensar a los aliados del presidente que afirman haber sido blanco de ataques injustos por parte del gobierno federal, incluyendo potencialmente a aquellos que atacaron el Capitolio el 6 de enero de 2021.

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'No voy a contener la respiración'

Algunos defensores del buen gobierno se muestran escépticos ante la posibilidad de que Trump publique sus declaraciones de impuestos, dadas todas las excusas que ha dado en el pasado, incluso durante las campañas presidenciales de 2016 y 2020.

«Dado el empeño de Trump en obstaculizar y bloquear la transparencia en sus finanzas, no me hago muchas ilusiones», dijo Faulkner. «Por supuesto, me encantaría llevarme una sorpresa y que los estadounidenses obtuvieran la transparencia que merecen desde hace tiempo».

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Antes de lanzar su campaña presidencial de 2016, Trump dijo que publicaría "sin duda" sus declaraciones de impuestos si se presentaba a la presidencia.

Durante las primarias republicanas, prometió presentar sus "muy grandes y muy bonitas" declaraciones de impuestos, e incluso insinuó que podría proporcionar al público registros financieros completos de sus numerosas empresas.

A lo largo de los años, Trump ha ofrecido diversas razones para no divulgar la información, especialmente que sus abogados le aconsejaron no hacerlo debido a las auditorías del IRS. En un momento dado, afirmó que a los votantes no les interesaría porque "no hay nada que aprender de ellos".

En 2016, Trump declaró a la prensa que su tasa impositiva "no era asunto de nadie" y que había pagado impuestos "sustanciales", aunque se negó a dar detalles. Además, alardeó de que luchaba "con ahínco para pagar la menor cantidad de impuestos posible".

En campañas más recientes, Trump ofreció excusas similares para no publicar su información fiscal.

Trump siempre ha tenido la libertad de publicar sus declaraciones de impuestos a pesar de las auditorías.

El comisionado del IRS de la administración Biden, Danny Werfel, declaró a USA TODAY que, si bien "este tipo de inmunidad ante auditorías que se contempla no tiene precedentes", no está claro "si crea un incentivo o un desincentivo" para que Trump publique realmente sus declaraciones de impuestos.

Los presidentes no están obligados por ley a publicar sus declaraciones de impuestos.

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"Es simplemente una práctica más común" que han seguido la mayoría de los presidentes, especialmente en las últimas décadas, dijo Werfel.

El IRS ha declarado que quienes están siendo auditados no tienen prohibido divulgar sus declaraciones de impuestos.

¿Está Trump intentando ocultar una auditoría del IRS que indica que podría deber 100 millones de dólares?

Algunos expertos fiscales se muestran escépticos sobre si Trump publicará sus detalles fiscales debido a una impactante investigación del New York Times en 2020 que afirmaba que Trump podría deber hasta 100 millones de dólares en impuestos atrasados e intereses impagados.

En septiembre de 2020, mientras Trump hacía campaña para la reelección, el Times informó que solo había pagado 750 dólares en impuestos federales sobre la renta tanto en 2016 como en 2017. "No había pagado ningún impuesto sobre la renta en 10 de los 15 años anteriores, principalmente porque declaró haber perdido mucho más dinero del que ganó", informó el Times, citando datos de las declaraciones de impuestos de Trump y declaraciones presentadas ante el IRS que él había intentado mantener en privado durante mucho tiempo.

Una batalla legal de diez años con el IRS sobre la legitimidad de un reembolso de impuestos de 72,9 millones de dólares que reclamó y recibió tras declarar enormes pérdidas también pesaba sobre Trump. "Un fallo adverso", escribió el periódico, "podría costarle más de 100 millones de dólares".

En vista de esa información, el representante demócrata Mike Levin de California dijo que el acuerdo extrajudicial de Trump en su demanda contra el IRS "es lo más corrupto que he visto en mi vida por parte de un presidente estadounidense".

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“¿Dónde diablos están mis colegas republicanos?”, dijo Levin en una publicación de X del 21 de mayo.

Blanche, la ex abogada defensora personal de Trump, defendió el acuerdo y desestimó el informe del Times de 2020 como "falso" y "la definición misma de noticias falsas totalmente inventadas", sin proporcionar ninguna información para refutar el reportaje del periódico.

"El hecho, nada sorprendente, de que un presidente en ejercicio de los Estados Unidos no tenga que someterse a más y más auditorías, algo que viene ocurriendo desde hace años y años, a cambio de llegar a un acuerdo, no debería sorprender al pueblo estadounidense", declaró Blanche a CNN el 20 de mayo. "Tampoco debería sorprender al Congreso".

Traducido al español por N + Univision