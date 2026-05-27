Irán EEUU realiza ataques defensivos contra Irán tras derribar drones del ejército iraní Estados Unidos afirma haber llevado a cabo ataques defensivos contra una instalación militar iraní tras derribar drones de ataque iraníes.

Video EEUU habría lanzado nuevos ataques en Irán; también habría derribado drones de Teherán

El ejército estadounidense llevó a cabo el miércoles 27 de mayo su segundo ataque defensivo de la semana contra Irán, luego de que funcionarios afirmaran haber observado actividad agresiva por parte del ejército iraní.

Dos funcionarios estadounidenses declararon a la agencia Associated Press que las fuerzas militares estadounidenses derribaron cuatro drones iraníes y atacaron una base que estaba a punto de lanzar un quinto dron, tras determinar que representaban una amenaza para el estrecho de Ormuz.

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Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato para poder tratar temas relacionados con operaciones militares delicadas.

Funcionarios declararon a diversos medios que el ejército iraní lanzó cuatro drones unidireccionales contra un buque mercante en el estrecho de Ormuz; sin embargo, las fuerzas estadounidenses derribaron los drones y atacó previamente otra unidad iraní de lanzamiento de drones en tierra.