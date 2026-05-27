Irán

EEUU realiza ataques defensivos contra Irán tras derribar drones del ejército iraní

Estados Unidos afirma haber llevado a cabo ataques defensivos contra una instalación militar iraní tras derribar drones de ataque iraníes.

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Por:N+ Univision
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Video EEUU habría lanzado nuevos ataques en Irán; también habría derribado drones de Teherán

El ejército estadounidense llevó a cabo el miércoles 27 de mayo su segundo ataque defensivo de la semana contra Irán, luego de que funcionarios afirmaran haber observado actividad agresiva por parte del ejército iraní.

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Dos funcionarios estadounidenses declararon a la agencia Associated Press que las fuerzas militares estadounidenses derribaron cuatro drones iraníes y atacaron una base que estaba a punto de lanzar un quinto dron, tras determinar que representaban una amenaza para el estrecho de Ormuz.

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Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato para poder tratar temas relacionados con operaciones militares delicadas.

Funcionarios declararon a diversos medios que el ejército iraní lanzó cuatro drones unidireccionales contra un buque mercante en el estrecho de Ormuz; sin embargo, las fuerzas estadounidenses derribaron los drones y atacó previamente otra unidad iraní de lanzamiento de drones en tierra.

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