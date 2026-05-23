tiroteo Reportan aparentes disparos cerca de la Casa Blanca Se reportó que los corresponsales fueron resguardados en la sala de prensa para cuidar su seguridad.

Video Reportan disparos cerca de la Casa Blanca mientras Trump se encontraba en el lugar

El Servicio Secreto informó que se registraron disparos este sábado 23 de mayo cerca de la calle 17 y la avenida Pensilvania NW, por lo que se desplegó personal de terreno para corroborar la información.

Estamos al tanto de los informes de disparos cerca de la calle 17 y la Avenida Pensilvania NW y estamos trabajando para corroborar la información con el personal en el terreno. Se proporcionará información adicional a medida que esté disponible. Oficina de Comunicación del Servicio Secreto



El Servicio Secreto informó que un individuo recibió un disparo de las fuerzas del orden, cerca del monumento a Washington.

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La zona de los disparos se ubica a una cuadra de la Casa Blanca, mientras que el inmueble fue acordonado y sus accesos bloqueados por agentes de la Policía de Washington D.C. y personal del Servicio Secreto.

Donald Trump se encuentra en la Casa Blanca

Esto ocurre en medio de las negociaciones entre el presidente Donald Trump, quien se encuentra al interior del inmueble, e Irán en busca de un acuerdo para poner fin a la guerra en el Medio Oriente.

Hasta el momento, el presidente no ha emitido ninguna declaración. En tanto, que Kash Patel, director del FBI, dijo que personal de esa agencia también se desplegó en el lugar, en apoyo al Servicio Secreto.

Video Tiroteo cerca de la Casa Blanca: Servicio Secreto informa que una persona recibió un disparo de las fuerzas del orden



Minutos antes, corresponsales de noticias reportaron que se lograron escuchar al menos 30 disparos en los alrededores del lugar.

Se reportó que los periodistas fueron resguardados en la sala de prensa para cuidar su seguridad.

Francotiradores del Servicio Secreto se desplegaron en los alrededores de la Casa Blanca, incluido en el techo del edificio.

Un miembro del Servicio Secreto impide que un periodista abandone la Casa Blanca el sábado 23 de mayo de 2026 en Washington. (Foto AP/Jose Luis Magana) Imagen Jose Luis Magana/AP Photo/Jose Luis Magana



La periodista de ABC News, Selina Wang, se encontraba grabando en vivo desde las jardineras del recinto cuando se comenzaron escuchar las detonaciones en zonas cercanas a la Casa Blanca. Además reportó que el personal de resguado les pidió que corrieran a la sala de conferencias de prensa en donde se mantienen hasta el momento.

"Sonaba como docenas de disparos de arma", dijo la Wang.

Por otro lado, la reportera de CBS, Emma Nicholson, indicó que se escucharon al menos 20 disparos continuos, por lo que procedieron a echarse al suelo.