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Departamento de Justicia elimina de su sitio web los comunicados de prensa sobre los acusados ​​del 6 de enero

La eliminación de comunicados de prensa que documentan cargos penales, condenas y sentencias es el último paso de la administración Trump para reescribir drásticamente la historia del asalto al Capitolio

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El Departamento de Justicia reconoce que ha eliminado de su sitio web los comunicados de prensa sobre casos penales relacionados con los disturbios del 6 de enero de 2021, calificando la información sobre los enjuiciamientos de "propaganda partidista".

La eliminación de comunicados de prensa que documentan cargos penales, condenas y sentencias es el último paso de la administración Trump para reescribir drásticamente la historia del asalto al Capitolio, cuando cientos de partidarios del presidente republicano Donald Trump irrumpieron en el edificio en un intento por detener la certificación del Congreso de su derrota en las elecciones de 2020 frente al demócrata Joe Biden.

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En su primer día de regreso al cargo en enero de 2025 , Trump indultó, conmutó las penas de prisión o prometió desestimar los casos de las más de 1.500 personas acusadas de delitos durante el asalto al Capitolio, incluidos aquellos condenados por atacar a los agentes con armas improvisadas como astas de bandera, un palo de hockey y una muleta.

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El lunes, el Departamento de Justicia anunció la creación de un fondo de 1.776 millones de dólares destinado a compensar a los aliados de Trump que consideran haber sido investigados y procesados injustamente. El fiscal general interino, Todd Blanche, no ha descartado que los alborotadores condenados por violencia puedan optar a estas indemnizaciones, lo que ha provocado indignación bipartidista en el Congreso.

Después de que un periodista observara el viernes en la plataforma de redes sociales X que el Departamento de Justicia estaba eliminando "silenciosamente" comunicados de prensa de su sitio web relacionados con el ataque del 6 de enero, incluyendo información sobre un hombre de Texas que se declaró culpable de agresión y también enfrentó cargos estatales separados por solicitar a un menor, el departamento respondió a través de su cuenta de "respuesta rápida" que "no había nada 'silencioso' en ello".

«Nos enorgullece revertir la instrumentalización del Departamento de Justicia bajo la administración Biden. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para reparar el daño causado a quienes fueron perseguidos con fines políticos», decía la publicación. «Esto incluye eliminar la propaganda partidista del sitio web del Departamento de Justicia».

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Entre los comunicados retirados del sitio web se encontraban los relativos a los casos de conspiración sediciosa contra miembros de los Proud Boys y los Oath Keepers, grupos extremistas de ultraderecha. El Departamento de Justicia, en una moción sin oposición presentada el mes pasado, solicitó a un tribunal federal de apelaciones la anulación de dichas condenas por conspiración sediciosa, petición que fue concedida el jueves. El viernes, el departamento solicitó el sobreseimiento de los casos contra los miembros de estos grupos.

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