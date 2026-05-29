ÚLTIMA HORA estados unidos Juez ordena retirar el nombre de Trump del Centro John F. Kennedy en Washington Un juez federal bloqueó temporalmente el cierre del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas y ordenó retirar el nombre del presidente estadounidense del recinto en un plazo de dos semanas

Video Lo mejor de N+ Univision de la mañana | viernes 29 de mayo de 2026

Un juez federal ordenó este viernes 29 de mayo de 2026 retirar el nombre del presidente Donald Trump del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington, D.C. y frenar temporalmente el plan de cierre del emblemático recinto cultural durante dos años.

En dos resoluciones emitidas este viernes, el juez federal Christopher Cooper concedió parcialmente la solicitud presentada por la representante Joyce Beatty, demócrata por Ohio, quien buscaba una orden judicial preliminar para impedir que el presidente republicano continuara impulsando medidas destinadas al cierre de la institución.

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Como parte del fallo, Cooper instruyó a las autoridades del Kennedy Center a eliminar el nombre de Donald Trump del recinto en un plazo máximo de dos semanas.

La decisión judicial genera incertidumbre sobre el futuro inmediato del Kennedy Center, ya que impide que sus directivos concreten el cierre previsto para julio. La administración del centro había cancelado previamente la mayoría de sus funciones en anticipación a la suspensión de actividades.

Hasta el momento, no se han dado a conocer reacciones oficiales por parte del presidente Trump ni de los responsables del recinto cultural.