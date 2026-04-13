Noticias El baile del triunfo que conquistó a Hungría En medio de los festejos en Budapest, Zsolt Hegedüs, colaborador cercano del nuevo primer ministro, llamó la atención al subir al escenario y bailar frente a simpatizantes

Video Baila para festejar triunfo electoral

El partido opositor Tisza, encabezado por Péter Magyar, se colocó como la principal fuerza emergente en las elecciones parlamentarias de Hungría celebradas el domingo 12 de abril de 2026, de acuerdo con resultados preliminares y reportes de medios internacionales.

En medio de los festejos en Budapest, Zsolt Hegedüs, colaborador cercano de Magyar y perfilado como posible futuro ministro de Salud, llamó la atención al subir al escenario y bailar frente a simpatizantes.

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El momento ocurrió inmediatamente después del discurso de Magyar en el centro de la capital húngara, donde seguidores del partido celebraron lo que describen como un cambio político histórico. El gesto de Hegedüs se viralizó en redes sociales y fue interpretado como un símbolo del ambiente de euforia dentro del nuevo bloque opositor.

Con Magyar como nuevo primer ministro, el país marcaría un giro político tras 16 años de dominio del primer ministro Viktor Orbán, líder del partido Fidesz y en el poder desde 2010. Orbán ha sido una figura clave en la política europea contemporánea por su cercanía con Rusia y Estados Unidos.

Video Péter Magyar gana elección en Hungría y pone fin a 16 años de Viktor Orbán

Victoria histórica de la oposición está confirmada

Con prácticamente el total del escrutinio completado, Tisza logró alrededor del 53% del voto nacional y obtuvo una mayoría de dos tercios en el Parlamento, con 138 de los 199 escaños, lo que le otorga capacidad para impulsar reformas constitucionales.

El partido Fidesz-KDNP de Orbán quedó en segundo lugar con cerca del 38% de los votos y 55 escaños, confirmando la caída del bloque que gobernó Hungría desde 2010.

La participación fue elevada, cercana al 80% del electorado, reflejando una elección altamente polarizada y considerada clave para el futuro de Hungría, de acuerdo con medios informativos de ese país.

Tras conocerse los resultados, el primer ministro Viktor Orbán reconoció su derrota y felicitó a Péter Magyar, poniendo fin a una de las etapas políticas más largas y estables de Europa del Este en las últimas décadas.