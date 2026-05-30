Presidente de Estados Unidos Trump protagonizará la Gran Feria Estatal Estadounidense tras ola de cancelaciones de artistas invitados Una serie de artistas que habían sido anunciados para participar en la Gran Feria Estatal Estadounidense, con motivo del aniversario 250 de la independencia de Estados Unidos, ha cancelado su participación y el presidente Donald Trump propuso sustituir las ausencias él mismo

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Tras ser informado sobre las cancelaciones de artistas como The Commodores o Morris Day, el mandatario estadounidense aseguró que los artistas estarían sintiendo “nervios” de participar en el evento, por lo que dijo que tiene previsto que se presente “el hombre que ama a nuestro país más que nadie”, él.

Estoy pensando en traer a la atracción número uno del mundo, el hombre que atrae audiencias mucho más grandes que Elvis, en su mejor momento, y lo hace sin guitarra, el hombre que ama a nuestro país más que nadie, y el hombre que algunos dicen que es el mejor presidente de la historia, el mejor de todos los tiempos, Donald J. Trump Presidente Donald Trump



Además, denostó a los artistas que han cancelado su participación en la Gran Feria como “de tercera categoría”. Añadió que no quiere a los artistas que ganan “demasiado dinero”, sino que solo quiere estar rodeado de gente feliz, inteligente, exitosa y que sepa ganar.

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Crisis en la Gran Feria Estatal tras cancelaciones

La Gran Feria Estatal Estadounidense será en el National Mall de Washington, D.C., del 25 de junio al 10 de julio de 2026, donde se incluirán pabellones de los 50 estados y territorios, además de atracciones clásicas. Sin embargo, la serie de conciertos Freedom 250, enfrenta una creciente crisis luego de que varios artistas anunciaran la cancelación de sus presentaciones apenas horas después de que se revelara el cartel oficial del evento.

Entre los primeros en retirarse estuvieron el rapero Young MC y el músico Morris Day. Ambos señalaron que desconocían los vínculos políticos del festival cuando aceptaron participar. Young MC afirmó en redes sociales que los artistas “nunca fueron informados sobre ninguna implicación política” y expresó su deseo de actuar en el futuro en eventos “menos politizados”.

Morris Day actuó durante la entrega de los premios Soul Train el jueves 17 de noviembre de 2011 en Atlanta. (Foto AP/John Amis) Imagen John Amis/ASSOCIATED PRESS



A las bajas se sumaron posteriormente The Commodores, la cantante de música country Martina McBride y el vocalista de Poison, Bret Michaels. Varios de ellos manifestaron preocupación por lo que consideran una creciente asociación del evento con el presidente Trump, pese a que los organizadores habían presentado inicialmente la celebración como una iniciativa no partidista.

Los Commodores actúan antes del inicio del partido de baloncesto universitario de la NCAA entre Michigan State y Tuskegee, el sábado 15 de diciembre de 2012, en el Jenison Field House en East Lansing, Michigan. (Foto AP/Al Goldis) Imagen Al Goldis/AP

“Nuestra música siempre ha sido nuestra voz y optamos por no afiliarnos públicamente a ningún partido político. “Apoyamos el progreso de todos los estadounidenses”, dijo The Commodores en un comunicado.

Bret Michaels señaló que el evento se había presentado como una celebración a Estados Unidos, pero que se ha convertido en “algo mucho más divisivo de lo que yo acepté formar parte”.

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Los organizadores bipartidistas aseguraban que el proyecto busca “unir a los estadounidenses” y rechazaron que tenga una orientación política específica. No obstante, la revista SPIN describió el evento como respaldado por Trump.