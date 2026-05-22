Directora de Inteligencia Nacional de EEUU, Tulsi Gabbard, anuncia su renuncia al cargo

Lamentablemente, debo presentar mi renuncia, efectiva a partir del 30 de junio de 2026. Mi esposo, Abraham, ha sido diagnosticado recientemente con una forma extremadamente rara de cáncer óseo. Enfrenta grandes desafíos en las próximas semanas y meses. En este momento, debo alejarme del servicio público para estar a su lado y apoyarlo plenamente durante esta batalla

Tulsi Gabbard, directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos