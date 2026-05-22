Directora de Inteligencia Nacional de EEUU, Tulsi Gabbard, anuncia su renuncia al cargo
El presidente Donald Trump anunció que el subdirector principal de Inteligencia Nacional asumirá de forma interina la dirección del organismo, tras confirmar la salida de Tulsi Gabbard
Tulsi Gabbard, directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos presentó su renuncia al cargo este viernes, la cual será efectiva el próximo 30 de junio de 2026, según una carta enviada al presidente estadounidense, Donald Trump.
En el documento, compartido el 22 de mayo de 2026, la funcionaria expresó su agradecimiento por la confianza depositada en ella para liderar la Oficina del Director de Inteligencia Nacional ( ODNI, por sus siglas en inglés) durante el último año y medio, destacando su compromiso con la transparencia y el fortalecimiento de la integridad dentro de la comunidad de inteligencia.
¿Por qué Tulsi Gabbard renunció a la ODNI?
La decisión de dimitir responde a una situación personal y familiar: su esposo ha sido diagnosticado recientemente con una forma extremadamente rara de cáncer óseo, lo que la ha llevado a priorizar el acompañamiento y apoyo en el tratamiento médico; en la carta, Gabbard describe a su pareja como un pilar fundamental en su vida personal y profesional con quien ha compartido un matrimonio de once años.
Lamentablemente, debo presentar mi renuncia, efectiva a partir del 30 de junio de 2026. Mi esposo, Abraham, ha sido diagnosticado recientemente con una forma extremadamente rara de cáncer óseo. Enfrenta grandes desafíos en las próximas semanas y meses. En este momento, debo alejarme del servicio público para estar a su lado y apoyarlo plenamente durante esta batallaTulsi Gabbard, directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos
La funcionaria aseguró al presidente Trump que, aunque “aún queda trabajo importante por hacer”, durante las próximas semanas se encargará de realizar en una transición ordenada para garantizar la continuidad del liderazgo y evitar interrupciones en operaciones del organismo. Finalmente, la directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos agradeció al mandatario y al pueblo estadounidense por servir en el cargo al que calificó como un honor para su trayectoria pública.
Trump anuncia relevo en Inteligencia Nacional
Por su parte, el presidente Trump atribuyó la salida de Gabbard a las razones familiares que la funcionaria reveló en la carta, expresando su respaldo y empatía ante la situación personal que atraviesa, en particular por el diagnóstico de cáncer de su esposo.
Destacó además el desempeño de Gabbard en su cargo, subrayando su labor dentro de la Administración y la confianza en su recuperación, e informó que el subdirector principal de Inteligencia Nacional asumirá de manera interina la dirección de la Oficina de Inteligencia Nacional.
Por desgracia, tras haber realizado un gran trabajo, Tulsi Gabbard dejará la Administración el 30 de junio. A su maravilloso marido, Abraham, le han diagnosticado recientemente un tipo raro de cáncer de huesos y ella, como es lógico, quiere estar a su lado para ayudarle a recuperar la salud mientras libran juntos esta dura batalla… Su muy respetado subdirector principal de Inteligencia Nacional, Aaron Lukas, asumirá el cargo de director interino de Inteligencia NacionalDonald Trump, presidente de Estados Unidos