Noticias ¿Desaparecerá el horario de verano? La iniciativa de Trump que podría cambiar el reloj para siempre Actualmente se debate una propuesta legislativa que busca modificar el sistema actual de cambio de hora en Estados Unidos, con la posibilidad de establecer un horario fijo durante todo el año; el proyecto aún debe pasar por varias etapas antes de convertirse en ley



Video Estados Unidos adelanta relojes por inicio del horario de verano

El 21 de mayo de 2026, una iniciativa que avanzó en un comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos reactivó el debate sobre mantener el horario de verano de manera permanente durante todo el año. La propuesta, conocida como Ley de Protección de la Luz Solar, fue aprobada por el Comité de Energía y Comercio con una votación de 48 a 1 y se integraría a un proyecto de ley de transporte de cinco años.

Propuesta para mantener el horario de verano todo el año

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La idea cuenta con respaldo mayoritario en encuestas realizadas a la población estadounidense. El presidente Donald Trump señaló en Truth Social que cada año se destinan cientos de millones de dólares y se genera una carga para ciudades, estados y ciudadanos debido al cambio de hora semestral, que considera innecesario. Los defensores de la medida argumentan que el ajuste bianual altera el sueño y puede incrementar accidentes laborales y viales.

El representante demócrata Frank Pallone afirmó que la medida fortalecería la seguridad y beneficiaría al turismo en Nueva Jersey, mientras que Vern Buchanan, impulsor del cambio desde 2018, aseguró que el país está cada vez más cerca de eliminar definitivamente el ajuste de relojes.

Próximos pasos y posiciones en el Senado

El siguiente paso del proceso legislativo es la aprobación del proyecto en la Cámara de Representantes, tras lo cual el Senado deberá revisar la propuesta antes de que pueda enviarse al presidente para su firma. No obstante, se anticipa resistencia en la Cámara alta, particularmente por parte del senador republicano Tom Cotton de Arkansas, quien ha expresado su rechazo a establecer el horario de verano permanente.

Cotton advierte que este cambio podría hacer que el invierno sea más oscuro, con amaneceres demasiado tardíos, lo que afectaría la seguridad y el bienestar de la población. Además, la iniciativa permitiría que los estados opten por no participar y mantener el sistema actual.

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Este contenido fue traducido al español por N+ Univision.