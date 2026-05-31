Venezuela ¿Qué dijo María Corina Machado sobre Estados Unidos, el Manifiesto de Panamá y el futuro de Venezuela? | Esta Semana, episodio 13 Machado es una ingeniera industrial y política venezolana que ha sido una de las principales figuras de la oposición al chavismo durante más de dos décadas. Fundadora de la organización Súmate, ha participado activamente en movimientos a favor de la democracia y la transparencia electoral



Video ¿María Corina Machado tiene el respaldo de Trump en Venezuela? | Esta Semana, episodio 13

La líder opositora venezolana María Corina Machado fue entrevistada de manera exclusiva en el programa "Esta semana con Enrique Acevedo e Ilia Calderón". Durante la conversación, Machado abordó temas clave para el futuro de Venezuela, entre ellos el llamado Manifiesto de Panamá, una iniciativa impulsada junto con distintos sectores de la oposición para promover un acuerdo nacional orientado a la reconstrucción democrática e institucional del país tras la eventual salida del chavismo del poder.

Machado es una ingeniera industrial y política venezolana que ha sido una de las principales figuras de la oposición al chavismo durante más de dos décadas. Fundadora de la organización Súmate, ha participado activamente en movimientos a favor de la democracia y la transparencia electoral. En 2023 ganó ampliamente las elecciones primarias de la oposición, consolidándose como una de las líderes políticas más influyentes de Venezuela y una de las voces más reconocidas contra el gobierno chavista dentro y fuera del país.

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¿Qué representa el Manifiesto de Panamá y cuál es su objetivo principal?

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María Corina Machado afirmó que lo ocurrido en Panamá tiene un “ significado histórico muy grande” y que, cuando se analice este período en el futuro, se comprenderá su relevancia.

Explicó que los participantes asumieron el compromiso de llevar a Venezuela una propuesta de reconstrucción nacional que sea debatida y enriquecida por toda la sociedad. Según señaló, no se trata únicamente de lograr la salida del régimen, sino de construir instituciones sólidas que perduren durante generaciones.

¿Cuenta la oposición venezolana con el apoyo de Estados Unidos para este proyecto?

Machado aseguró estar convencida de que la administración estadounidense respalda un plan de tres fases que incluye la reconstrucción institucional de Venezuela.

Indicó que así se lo han expresado el secretario de Estado y otros funcionarios. Añadió que este proceso contempla elecciones limpias y libres en las que puedan participar tanto los venezolanos que permanecen en el país como quienes emigraron.

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¿Cómo interpreta los reportes sobre el levantamiento de investigaciones contra Delcy Rodríguez?

La líder opositora respondió que en Venezuela están ocurriendo múltiples procesos al mismo tiempo, tanto en el desmontaje del aparato represivo como en el sistema de corrupción. Explicó que se han comenzado a implementar mecanismos de auditoría para supervisar recursos que anteriormente llegaban directamente al régimen. También señaló que la entrega de Alex Saab ha provocado tensiones internas dentro del chavismo, debido a que distintos sectores entienden la dirección que está tomando el proceso.

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¿Forma parte de los planes de Estados Unidos para Venezuela?

Machado rechazó la idea de que exista un plan alternativo y sostuvo que todos los actores están integrados en una misma estrategia. Mencionó el plan de tres fases promovido por el secretario de Estado, Marco Rubio, con quien dijo haberse reunido y mantener una relación de respeto y agradecimiento. Añadió que cualquier proceso electoral libre debe permitir la participación de todos los sectores políticos y destacó la imagen de unidad mostrada por la oposición durante el encuentro en Panamá.

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¿Volvería a entregar el Premio Nobel de la Paz al presidente Donald Trump?

Ante la pregunta, dijo que “ Absolutamente”. Machado argumentó que los acontecimientos del 3 de enero representaron para Venezuela “ un hito que cambió la historia” y aseguró que sus decisiones han estado guiadas por el mandato que le otorgaron los venezolanos y por la visión de futuro para el país.

¿Qué ocurrirá con los presos políticos en Venezuela?

Machado calificó la situación como una urgencia nacional y recordó el caso de Víctor Hugo y su madre, Carmen Navia. Relató que la mujer pasó más de un año buscando a su hijo hasta descubrir que había fallecido en prisión meses antes. “ Se muere de dolor. Pero encontró a su hijo”, expresó al referirse al fallecimiento posterior de la madre.

También señaló que actualmente permanecen 409 presos políticos en Venezuela y advirtió que muchas familias aún desconocen el paradero de sus seres queridos.

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¿Cuál considera la reforma más urgente para reconstruir Venezuela?

La dirigente sostuvo que la prioridad es recuperar la confianza ciudadana. Afirmó que el país enfrenta el desafío de reconstruir instituciones “ prácticamente desde cero”, aunque también consideró que eso representa una oportunidad histórica. Explicó que su libro reúne testimonios de venezolanos afectados por la represión y la separación familiar, y destacó que todos coinciden en valores fundamentales como la dignidad humana, la responsabilidad individual y la justicia.

Machado aseguró que los venezolanos no permitirán que el esfuerzo realizado durante años sufra. Expresó su deseo de construir una nación “ luminosa”, capaz de atraer inversiones gracias a la seguridad y la estabilidad institucional, pero también de atraer a ciudadanos comprometidos con la libertad. Subrayó que quienes han vivido las consecuencias de perderla entienden la importancia de protegerla todos los días.

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¿Escribirá algún día un libro contando todo lo que ha vivido y sabe sobre estos años?