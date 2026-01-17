Donald Trump Trump amenaza con imponer aranceles a ocho países de Europa si no apoyan compra de Groenlandia Los aranceles se mantendrán vigentes hasta que se alcance un acuerdo sobre Groenlandia, por lo que el mandatario estadounidense afirmó que su gobierno está dispuesto a mantener una negociación.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, publicó el sábado 17 de enero en su red social, Truth Social, que su gobierno impondrá aranceles a los países de Europa que no respalden su acuerdo para comprar y controlar Groenlandia.

En su mensaje publicado en la plataforma, Trump aseguró que Estados Unidos ha subsidiado durante años a Dinamarca y a varios países europeos, por lo que exige una “ retribución”, ya que considera que la paz y la seguridad están en riesgo.

Según las declaraciones del mandatario estadounidense, este sostiene que China y Rusia quieren tomar Groenlandia, afirmando que Dinamarca no puede defender a la isla como lo haría Estados Unidos.

Ante ello, Trump informó que a partir del 1 de febrero de 2026, Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia enfrentarán un arancel del 10% sobre todos los bienes que envíen a Estados Unidos, porcentaje que meses después subiría al 25%, el 1 de junio.

