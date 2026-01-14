Groenlandia

¿Cuánto cuesta Groenlandia? Esta es la cantidad que tendría que pagar Estados Unidos por la isla

La operación podría costar más de la mitad del presupuesto anual del Departamento de Guerra de Estados Unidos, según expertos.

Univision y Agencias picture
Por:Univision y Agencias
Video Ministros de Groenlandia y Dinamarca se reúnen hoy con el vicepresidente J.D. Vance

Entre las opciones que Estados Unidos barajea para hacerse con el control de Groenlandia, un territorio que el presidente Donald Trump considera de vital importancia para la seguridad nacional, está la de comprar la isla.

Según Trump, si Estados Unidos no se apodera de la isla, lo harán Rusia o China. Groenlandia está situada entre Europa y Norteamérica, lo que la hace un lugar estratégico para el sistema de defensa antimisiles balísticos estadounidense.

" Necesitamos a Groenlandia por nuestra seguridad nacional, así que ya veremos qué pasa", reiteró este miércoles el mandatario desde el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Si nosotros no incursionamos en ella, lo harán Rusia y China, y Dinamarca no puede hacer nada al respecto, y nosotros sí
Donald Trump, presidente de Estados Unidos

En este sentido, según NBC News, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, prepara una oferta para que Estados Unidos adquiera Groenlandia, una movida geopolítica que vuelve a sacudir el tablero del Ártico frente a Rusia y China.

¿Cuánto podría costar Gronlandia?

Académicos y exfuncionarios estadounidenses estiman que la operación podría costar entre 500 y 700 mil millones de dólares. Dicha estimación supone más de la mitad del presupuesto anual del Departamento de Guerra de Estados Unidos.

No obstante, las autoridades de Dinamarca y de Groenlandia descartaron que la isla esté a la venta, mientras que Trump no descarta el uso de la fuerza militar para controlar ese territorio, en el que viven unas 56 mil personas.

Una reunión sin acuerdos

Este miércoles se celebró una reunión en Washington entre representantes de Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia; sin embargo, esta concluyó sin lograr un acuerdo entre ambas partes sobre el futuro de la isla.

JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos, y Marco Rubio, secretario de Estado, recibieron en la Casa Blanca al ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, y a su homóloga groenlandesa, Vivian Motzfeldt, pero tras un encuentro de 50 minutos no se llegó a ningún punto.

GroenlandiaNoticiasDinamarcaEstados UnidosDonald Trump

