Trump revela motivo del interés por Groenlandia: “La OTAN debería liderar camino para que la consigamos”

El presidente de Estados Unidos de América (EUA), Donald Trump, reveló hoy 14 de enero de 2026 el motivo por el cual le interesa hacerse de Groenlandia y pidió apoyo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte ( OTAN).

Este miércoles, representantes de los gobiernos de Dinamarca y Groenlandia se reunirán en La Casa Blanca, con parte del gabinete de Donald Trump.

¿Por qué Trump quiere quedarse con Groenlandia?



En su cuenta de Truth Social, Donald Trump expuso los motivos para que Estados Unidos se quede con el territorio de Groenlandia, argumentando temas relacionados con la seguridad, por lo cual consideró que la OTAN debería facilitar el proceso.

Estados Unidos necesita Groenlandia por motivos de seguridad nacional. Es vital para la Cúpula Dorada que estamos construyendo. La OTAN debería liderar el camino para que la consigamos. SI NO LO HACEMOS NOSOTROS, LO HARÁN RUSIA O CHINA, ¡Y ESO NO VA A SUCEDER! Donald Trump, presidente de EE. UU.



Además, Trump señaló que gran parte del poder que actualmente tiene la OTAN es gracias al desarrollo de estrategias durante su primer periodo como presidente de Estados Unidos.

“Desde el punto de vista militar, sin el enorme poderío de Estados Unidos, que en gran parte construí durante mi primer mandato y que ahora estoy llevando a un nuevo y aún más alto nivel, la OTAN no sería una fuerza eficaz ni un elemento disuasorio”, escribió en Truth Social.

E insistió en señalar las ventajas de hacerse del país que actualmente está en manos de Dinamarca: “La OTAN se vuelve mucho más formidable y eficaz con Groenlandia en manos de Estados Unidos. Cualquier cosa que no sea eso es inaceptable”.

Reaccionan a intención de Estados Unidos



El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reaccionaron a las intenciones de Donald Trump de hacerse de Groenlandia.

Durante una reunión con su consejo de ministros, Macron dijo que una posible violación a la soberanía de Groenlandia traería consigo "consecuencias en cascada inéditas”.

No subestimamos las declaraciones sobre Groenlandia. Si la soberanía de un país europeo y aliado se viera afectada, las consecuencias en cascada serían inéditas Emmanuel Macron, presidente de Francia



Por su parte, Ursula von der Leyen dijo en rueda de prensa que los habitantes de Groenlandia “pueden contar con nosotros”.

Es importante que los groenlandeses sepan, con actos y no sólo con palabras, que respetamos sus aspiraciones e intereses, y que pueden contar con nosotros Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea