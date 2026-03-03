Noticias ¿Qué dijo Donald Trump sobre España? Gobierno de Pedro Sánchez contesta al presidente Te contamos por qué Donald Trump amenazó con romper acuerdos con España y en qué contexto lo dijo

Video Donald Trump, presente en ceremonia para homenajear a los caídos en la ofensiva contra Irán

Este martes 3 de marzo de 2026, el presidente Donald Trump, durante un encuentro con el canciller alemán, Friedrich Merz, en la Casa Blanca, amenazó al gobierno de España, encabezado por Pedro Sánchez.

“Podría parar todo lo relacionado con España, hago lo que quiera con ellos” (...), dijo Trump.

PUBLICIDAD

A continuación te contamos por qué el mandatario estadounidense dijo eso y en qué contexto.

¿Qué dijo el presidente de los Estados Unidos?

El mandatario estadounidense amenazó con cortar todo comercio con España por negarse al uso de las bases de Morón y Rota en las operaciones contra Teherán.

Durante su encuentro con el canciller alemán, Friedrich Merz, en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump dijo que podría hacer lo que quiere con el país y que iba a cortar “todo comercio con España”.

También, calificó a España como un “socio terrible” de la OTAN y que nadie le dirá que no puede usar esas instalaciones.

Trump comentó que varias naciones europeas han sido de mucha ayuda, pero otras como España han sido terribles.

“Todo el mundo se ha mostrado entusiasmado con los ataques sobre Irán, pero no España”, expresó Trump.

Video Trump advierte que podrían aumentar bajas de soldados estadounidenses en conflicto con Irán

¿Qué dijo España?

El gobierno de Pedro Sánchez contestó que España cumple con sus compromisos con la OTAN y con la defensa europea. Por lo que le dijo al presidente Donald Trump que si quiere hablar sobre el comercio, que respete la legalidad internacional y los acuerdos entre la Unión Europea y Estados Unidos.

Tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, el presidente de España rechazó la acción militar conjunta con EEUU e Israel al señalar que esas acciones crean un orden internacional más “incierto y hostil”

Finalmente, el presidente de España comparecerá este miércoles en el Palacio de la Moncloa ante la situación en Oriente Medio y tras las amenazas de Trump.