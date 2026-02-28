De la Operación Ajax al "León Creciente": Siete décadas de una relación tensa entre Washington y Teherán
Lo que comenzó en 1953 como una maniobra clandestina para asegurar intereses petroleros se ha transformado, tras setenta años, en un ciclo ininterrumpido de hostilidad que hoy mantiene al mundo en vilo. La relación entre Estados Unidos e Irán, definida por golpes de Estado, crisis de rehenes y una carrera nuclear que parece haber cruzado el punto de no retorno, atraviesa en este 2026 su capítulo más sombrío.
Los orígenes de la desconfianza
La fractura fundacional ocurrió en 1953. Bajo la administración de Dwight Eisenhower, la CIA y el Reino Unido ejecutaron la Operación Ajax, derrocando al primer ministro Mohammad Mossadegh. Este movimiento consolidó el poder absoluto del Sha, pero sembró un resentimiento nacionalista que estallaría en 1979 con la Revolución Islámica. El asalto a la embajada estadounidense en Teherán y el cautiverio de 52 diplomáticos durante 444 días sellaron el fin de la diplomacia formal.
El espejismo del diálogo y el "Eje del Mal"
A pesar de momentos de pragmatismo —como la venta secreta de armas durante la era Reagan para contrarrestar la influencia soviética o los intentos de apertura de Bill Clinton—, la retórica siempre ha terminado por imponerse. En 2002, George W. Bush incluyó a Irán en el "Eje del Mal", justo cuando se descubrían instalaciones nucleares secretas en Natanz. "Irán ha trabajado en secreto en armas nucleares, violando el Tratado de No Proliferación Nuclear", señalaron informes de la época que marcaron el inicio de una persecución de dos décadas por el control del uranio. El Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA) de 2015, impulsado por Barack Obama, representó el único alivio diplomático real en medio siglo. Sin embargo, la fragilidad de este acuerdo quedó expuesta con la llegada de Donald Trump, cuya administración no solo se retiró del pacto, sino que escaló el conflicto al eliminar al general Qassem Soleimani en 2020, un golpe al corazón del poder militar iraní.
2025-2026: La escalada final
El último año ha redefinido el tablero regional. La operación israelí "León Creciente" en junio de 2025, que contó con el respaldo estratégico de Washington, marcó el inicio de la "Guerra de los 12 días". Este ataque directo a las bases nucleares iraníes ha dejado un vacío de seguridad y una economía local en ruinas.