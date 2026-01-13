Groenlandia

"Preferimos a Dinamarca que a Estados Unidos": primer ministro groenlandés rechaza "presión inaceptable" de Trump

El líder de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, dijo este martes en una rueda de prensa que si tuvieran que escoger "aquí y ahora" elegirían a Dinamarca y lamentó lo que llamó "una presión inaceptable" por parte de EEUU.

Univision y AFP picture
Por:Univision y AFP
add
Síguenos en Google
Video Groenlandia: la estratégica isla en la mira de Trump y otras potencias mundiales

El primer ministro de Groenlandia lamentó este martes la "presión inaceptable" ejercida por su "más próximo aliado", y adelantó que si los groenlandeses deben escoger entre Estados Unidos y Dinamarca, eligen al país europeo.

"Nos enfrentamos a una crisis geopolítica, y si tenemos que elegir entre Estados Unidos y Dinamarca aquí y ahora, elegimos a Dinamarca", declaró Jens-Frederik Nielsen en una rueda de prensa en Copenhague junto a su homóloga danesa, Mette Frederiksen.

PUBLICIDAD

Más sobre Groenlandia

Groenlandia responde a Estados Unidos ante intención de Trump de apoderarse del territorio
1 mins

Groenlandia responde a Estados Unidos ante intención de Trump de apoderarse del territorio

Política
Trump dice que EEUU "empezará ahora a atacar por tierra" a los carteles narcotraficantes de México: ¿es eso posible?
4 mins

Trump dice que EEUU "empezará ahora a atacar por tierra" a los carteles narcotraficantes de México: ¿es eso posible?

Política
Tras la operación en Venezuela, Trump está considerando diferentes opciones para Groenlandia, incluida la acción militar, según la Casa Blanca
6 mins

Tras la operación en Venezuela, Trump está considerando diferentes opciones para Groenlandia, incluida la acción militar, según la Casa Blanca

Política
JD Vance dice que se unirá a su esposa en la polémica visita a Groenlandia, pese a molestias de Dinamarca
3 mins

JD Vance dice que se unirá a su esposa en la polémica visita a Groenlandia, pese a molestias de Dinamarca

Política
La polémica visita a Groenlandia de la esposa de JD Vance y la furiosa respuesta de su primer ministro
4 mins

La polémica visita a Groenlandia de la esposa de JD Vance y la furiosa respuesta de su primer ministro

Política
Qué revela la apuesta de Trump por Groenlandia sobre la disputa por el Ártico y la batalla que se avecina con China
5 mins

Qué revela la apuesta de Trump por Groenlandia sobre la disputa por el Ártico y la batalla que se avecina con China

Política
Los problemas internacionales que ha creado Trump sin haber llegado a la Casa Blanca
6 mins

Los problemas internacionales que ha creado Trump sin haber llegado a la Casa Blanca

Política
La insistencia de Trump sobre Groenlandia recuerda cómo EEUU compró Alaska a Rusia en 1867
10 mins

La insistencia de Trump sobre Groenlandia recuerda cómo EEUU compró Alaska a Rusia en 1867

Política
Por qué Trump está tan interesado en Groenlandia (y no descarta el uso de la fuerza)
6 mins

Por qué Trump está tan interesado en Groenlandia (y no descarta el uso de la fuerza)

Política
Amenazas globales de Trump: se niega a descartar el uso de la fuerza para tomar control del Canal de Panamá y Groenlandia
4 mins

Amenazas globales de Trump: se niega a descartar el uso de la fuerza para tomar control del Canal de Panamá y Groenlandia

Política

Groenlandia se ha convertido en el centro de una enorme controversia global por la insistencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de controlar la isla, un territorio autónomo de Dinamarca. Trump lleva años promoviendo la idea de comprar o anexionar de alguna forma ese territorio ártico, rico en recursos minerales. Las tensiones escalaron aún más el domingo cuando declaró que EEUU se haría con la isla "por las buenas o por las malas" y que la necesitaban por "seguridad nacional".

Notas Relacionadas

Líderes de Groenlandia rechazan rotundamente la propuesta de Trump para controlar la isla: "No queremos ser estadounidenses"

Líderes de Groenlandia rechazan rotundamente la propuesta de Trump para controlar la isla: "No queremos ser estadounidenses"

Estados Unidos
4 min


“Una cosa debe quedar clara para todo el mundo: Groenlandia no quiere ser propiedad de Estados Unidos. Groenlandia no quiere ser gobernada por Estados Unidos. Groenlandia no quiere formar parte de Estados Unidos”, dijo Nielsen.

Por su parte, la primera ministra danesa aseguró que no ha sido fácil plantarse ante lo que calificó de “presión completamente inaceptable por parte de nuestro aliado más cercano”. “Sin embargo, hay muchos indicios de que la parte más difícil aún está por delante”, agregó.

Frederiksen subrayó que “por supuesto, queremos reforzar la cooperación en materia de seguridad en el Ártico con Estados Unidos, con la OTAN, con Europa y con los países árticos que forman parte de la OTAN”.

El ministro de Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, y su homóloga groenlandesa, Vivian Motzfeldt, tienen previsto reunirse el miércoles en la Casa Blanca con el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio.

Video "La necesitamos por seguridad nacional": Trump asegura que EEUU "tiene que tener" Groenlandia
Relacionados:
GroenlandiaNoticiasDonald Trump

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Casados con hijos
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX