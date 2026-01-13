Groenlandia "Preferimos a Dinamarca que a Estados Unidos": primer ministro groenlandés rechaza "presión inaceptable" de Trump El líder de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, dijo este martes en una rueda de prensa que si tuvieran que escoger "aquí y ahora" elegirían a Dinamarca y lamentó lo que llamó "una presión inaceptable" por parte de EEUU.

Video Groenlandia: la estratégica isla en la mira de Trump y otras potencias mundiales

El primer ministro de Groenlandia lamentó este martes la "presión inaceptable" ejercida por su "más próximo aliado", y adelantó que si los groenlandeses deben escoger entre Estados Unidos y Dinamarca, eligen al país europeo.

"Nos enfrentamos a una crisis geopolítica, y si tenemos que elegir entre Estados Unidos y Dinamarca aquí y ahora, elegimos a Dinamarca", declaró Jens-Frederik Nielsen en una rueda de prensa en Copenhague junto a su homóloga danesa, Mette Frederiksen.

Groenlandia se ha convertido en el centro de una enorme controversia global por la insistencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de controlar la isla, un territorio autónomo de Dinamarca. Trump lleva años promoviendo la idea de comprar o anexionar de alguna forma ese territorio ártico, rico en recursos minerales. Las tensiones escalaron aún más el domingo cuando declaró que EEUU se haría con la isla "por las buenas o por las malas" y que la necesitaban por "seguridad nacional".



“Una cosa debe quedar clara para todo el mundo: Groenlandia no quiere ser propiedad de Estados Unidos. Groenlandia no quiere ser gobernada por Estados Unidos. Groenlandia no quiere formar parte de Estados Unidos”, dijo Nielsen.

Por su parte, la primera ministra danesa aseguró que no ha sido fácil plantarse ante lo que calificó de “presión completamente inaceptable por parte de nuestro aliado más cercano”. “Sin embargo, hay muchos indicios de que la parte más difícil aún está por delante”, agregó.

Frederiksen subrayó que “por supuesto, queremos reforzar la cooperación en materia de seguridad en el Ártico con Estados Unidos, con la OTAN, con Europa y con los países árticos que forman parte de la OTAN”.

El ministro de Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, y su homóloga groenlandesa, Vivian Motzfeldt, tienen previsto reunirse el miércoles en la Casa Blanca con el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio.