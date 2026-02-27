Warner Bros ¿La fusión de Paramount y Warner Bros puede ser un monopolio amenazante para la industria del entretenimiento? Tras meses de batalla con Netflix, Paramount emerge como vencedora de la batalla por adquirir el amplio y centenario catálogo de películas, televisión, personajes, franquicias y canales de tv de Warner Bros Discovery. Pero al nuevo gigante del entretenimiento le espera un camino regulatorio lleno de obstáculos, en medio de las expectativas por cómo este trato de $110,000 millones puede redefinir el panorama de la industria del entretenimiento, incluyendo a Hollywood y sus estudios de cine.

Tras una larga y tumultuosa lucha por Warner Bros. Discovery, el gigante de Hollywood Paramount finalmente ha vencido a su rival Netflix, pero ahora se enfrenta a un nuevo reto: ganarse a los reguladores.

Las preocupaciones en materia de competencia son grandes. La compra de Warner Bros. por parte de Paramount remodelaría Hollywood y el panorama mediático en general de una manera que Netflix nunca amenazó con hacer. Netflix, que se retiró abruptamente de la carrera esta semana, solo quería una parte de Warner. Paramount quiere toda la empresa.

El Departamento de Justicia de EEUU aún tiene que pronunciarse sobre esta combinación multimillonaria que podría dar a Paramount poder de fijación de precios sobre las películas y otras ofertas, lo que podría perjudicar a los clientes. La agencia y otros reguladores, incluida la Comisión Federal de Comercio, han frustrado muchos acuerdos que parecían cerrados al demandar para exigir cambios o bloquear las fusiones directamente.

E incluso si los reguladores estadounidenses dan su visto bueno, es posible que los de estados individuales como California y otros países en los que operan Paramount y Warner no lo hagan, lo que supondría obstáculos adicionales y posiblemente insuperables.

Y surge otra incógnita, de ninguna manera menor: el presidente Donald Trump.

Tradicionalmente, los presidentes han dejado las decisiones antimonopolio en manos de los reguladores por temor a inyectar la política partidista en los asuntos empresariales, pero Trump parece dispuesto a meterse en asuntos que normalmente se dejan en manos de los abogados y reguladores del gobierno.

Grande, quizá demasiado grande

Hace casi una década se había pasado de seis a cinco grandes estudios cinematográficos, cuando Disney compró 20th Century Fox. Ahora la fusión entre Paramount y Warner Bros. reduciría los cinco restantes a cuatro y lo convertiría en el más grande, aunque Paramount indicó que ambas entidades continuarán operando.

La lista de Paramount incluye éxitos de taquilla como Top Gun, Titanic y El Padrino. El estudio Warner Bros., con 102 años de antigüedad, ha producido títulos que van desde Harry Potter y Superman hasta Barbie y Una batalla tras la otra, nominada como Mejor Película para la próxima gala del Oscar de la Academia.

Paramount cerró su propia fusión de 8,000 millones de dólares con Skydance hace solo unos meses. Warner Bros. se fusionó con Discovery en una operación de 43,000 millones de dólares hace cuatro años.

La pregunta para los reguladores: ¿cuándo es demasiado grande?

Cuando Netflix y Warner llegaron a un acuerdo, afirmaron que la fusión de Paramount y Warner, dos empresas con activos muy similares, suponía un mayor riesgo de pérdida de puestos de trabajo y otros problemas de competencia.

Bruce Campbell, director de ingresos y estrategia de Warner, declaró en una audiencia antimonopolio del Senado que "una de las razones por las que la oferta de Netflix nos atrae tanto" era que el gigante del streaming no tenía el mismo estudio cinematográfico ni la misma infraestructura de producción que Warner.

Afirmó que la adquisición de Netflix mantendría intactas esas operaciones, libres de cualquier venta forzosa por parte de los reguladores, y permitiría el crecimiento de la división cinematográfica de las empresas fusionadas.

Ahora Warner debe argumentar a favor de la fusión de los dos estudios. Y luego están las preguntas sobre el destino de los empleados.

Las asociaciones comerciales llevan meses advirtiendo que cualquier acuerdo podría provocar una gran pérdida de puestos de trabajo, un temor que se ve agravado por la enorme deuda que Paramount está asumiendo para financiar su oferta.

Y aunque algunos expertos consideran poco probable que los despidos sean objeto de escrutinio antimonopolio, existen preocupaciones al respecto. Jim Speta, profesor de la Facultad de Derecho Pritzker de la Universidad Northwestern, afirmó que los reguladores podrían mostrarse reacios si creen que la empresa fusionada se volverá tan grande que también podrá decidir el salario de los trabajadores.

Poder de streaming

Más allá de la producción cinematográfica tradicional, la fusión de Paramount y Warner también les otorgaría un gran poder en la guerra de la televisión y el streaming.

Paramount es propietaria de cadenas como CBS, MTV y Nickelodeon, así como del servicio de streaming Paramount+. Por su parte, Warner cuenta con CNN, Discovery y HBO Max entre sus ofertas.

Paramount ha argumentado que la fusión con Warner le permitirá ofrecer bibliotecas de contenido más amplias a sus clientes y competir con rivales de streaming mucho más grandes. En Estados Unidos, según la guía de streaming JustWatch, la empresa fusionada controlaría el 20% de las suscripciones bajo demanda, aproximadamente la misma cuota que tiene ahora Netflix por sí sola.

Pero, ¿beneficiará la fusión a los consumidores? Los escépticos argumentan que una empresa combinada tendría suficiente poder para controlar los precios y aumentar los requisitos de suscripción para ver determinados títulos.

La senadora demócrata Elizabeth Warren, una veterana defensora de la lucha contra los monopolios, calificó la fusión entre Paramount y Warner como "un desastre antimonopolístico que amenaza con precios más altos y menos opciones para las familias estadounidenses".

Los argumentos regulatorios probablemente se reducirán a cómo se define el mercado y si es mucho más amplio de lo que se cree comúnmente, incluyendo rivales como YouTube de Google.

Netflix había afirmado que compite con todo tipo de videotecas disponibles en línea, no solo con servicios de streaming, y que la fusión con Warner no la haría demasiado grande.

Hace solo unas semanas, el director ejecutivo de Paramount, David Ellison, dijo que ese razonamiento era un intento de Netflix de "enmascarar su dominio". Es posible que ahora repita el argumento de Netflix.

Tampoco hay claridad sobre su los servicios de streaming HBO Max y Paramount se combinarán, o si se ofrecerán en paquetes, como Disney y Hulu.

¿Cuáles son los planes de Paramount con Warner Bros?

El presidente y director ejecutivo de Paramount Skydance, David Ellison, ha declarado que le gustaría ampliar su catálogo conjunto a más de 30 películas al año, manteniendo Paramount y Warner Bros. como operaciones independientes.

En los documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores el mes pasado, Paramount afirmó: "Nuestra prioridad es construir un negocio y una industria dinámicos y saludables, que apoyen a Hollywood y a la creatividad, beneficien a los consumidores, fomenten la competencia y fortalezcan el mercado laboral en general".

La torre de agua de Warner Bros. aparece en los estudios Warner Bros. en Burbank, California, el 5 de diciembre de 2025. Imagen Jae C. Hong/AP

También han dicho que buscarían formas de ahorrar unos 6,000 millones de dólares mediante recortes de empleo en "operaciones duplicadas".

La situación actual de las películas de Paramount frente a las de Warner Bros.

Warner Bros, uno de los estudios más favorables a los cineastas, ha tenido un año excepcional con grandes éxitos de taquilla y éxitos de crítica. Este año han obtenido 30 nominaciones a los Óscar gracias a "Sinners", "Una batalla tras la otra" y "Weapons". Las películas de Paramount no han obtenido ninguna.

En 2025, las películas de Warner Bros. (entre las que se incluyen «A Minecraft Movie», «Superman» y «Sinners») también representaron el 21% de la taquilla nacional; la cuota de mercado de Paramount fue solo del 6%, impulsada en gran medida por "Misión imposible: El destino final", que ni siquiera se situó entre las 10 primeras (ocupó el puesto 11).

En noviembre, Paramount se comprometió a aumentar su producción cinematográfica para 2026 a un mínimo de 15 películas. Antes de la fusión con Skydance, el estudio solía estrenar ocho películas al año.

Aunque los resultados poco brillantes de Paramount en 2025 se han atribuido al régimen anterior, Skydance tampoco ha tenido una trayectoria muy fluida en taquilla, y sus mayores éxitos se han centrado en Tom Cruise, con Top Gun: Maverick, su única película que ha recaudado mil millones de dólares, y cinco Mission: Impossible. Sus intentos de relanzar la franquicia Terminator tuvieron menos éxito.

Mientras que W arner Bros. ha tenido éxito con una combinación de películas originales y franquicias, la lista de Paramount está decididamente más cargada de franquicias, con propiedades intelectuales como "Transformers", "Scream", "Sonic the Hedgehog" y "Paw Patrol" en su arsenal.

¿Es este un mejor resultado para las salas de cine?

Cinema United, la organización comercial que representa a las salas de cine, se opuso vehementemente a la adquisición de Warner Bros por parte de Netflix por temor a lo que esto podría significar para las salas de cine. La exhibición y la taquilla no se han recuperado completamente desde la pandemia; anteriormente, la taquilla nacional anual superaba regularmente los 11,000 millones de dólares. Desde 2020, solo ha superado los 9,000 millones de dólares una vez.

Pero la fusión de Warner con Paramount también es motivo de preocupación. Aunque Paramount tiene una trayectoria consolidada en la distribución cinematográfica, Cinema United también se mostró preocupada por ese resultado, tal y como explicaron en una declaración ante la subcomisión judicial del Senado a principios de febrero, señalando que la unión consolidaría hasta el 40% de la taquilla nacional anual en un solo estudio.

"Hemos sido claros desde el principio sobre nuestras preocupaciones en torno a la consolidación, y nada de lo que ha ocurrido en las últimas 36 horas ha cambiado eso", dijo el presidente y director ejecutivo de Cinema United, Michael O'Leary, en una declaración el viernes. "La consolidación de los estudios lleva históricamente a que se produzcan menos películas, y en este momento no hay razón para creer que el resultado aquí vaya a ser diferente. Seguimos instando a los reguladores a que presten atención a las lecciones del pasado".

En teoría, una garantía de 30 películas al año sería algo positivo para las salas de cine, suponiendo que todas se estrenen en cines y no se trate de una combinación de títulos para salas y streaming, como ha ocurrido con 20th Century Studios, propiedad de Disney. Sin embargo, algunos se muestran escépticos sobre si esto funcionará.

El historiador y autor de Hollywood Mark Harris escribió en Bluesky que "la idea de que una fusión entre Paramount y WB produzca entre 30 y 40 películas al año es una ficción absurda". Predijo que, primero, Warner Bros. se convertirá en el sello "con clase" dentro de Paramount, "luego se convertirá en el sello especializado o de streaming. Y luego desaparecerá".

¿Qué pasará con los terrenos de los estudios?

Dado que Paramount ha asumido miles de millones en deuda y capital para que este acuerdo se lleve a cabo, muchos se preguntan qué pasará con los dos estudios de California, especialmente en un momento en el que las producciones son cada vez más escasas en ese estado.

El histórico estudio de Paramount en Melrose, Los Ángeles, cuenta con 30 platós en 65 acres, donde se han rodado producciones como "Sunset Boulevard" o "Forrest Gump". Los estudios Warner Bros. en Burbank ocupan un terreno de 110 acres con 31 estudios de sonido y 11 platós exteriores, donde se han rodado producciones como "My Fair Lady", "Gilmore Girls" y "Friends". Ambos son lugares históricos por derecho propio. Warner Bros. también tiene un enorme estudio en el Reino Unido, en Leavesden.

Implicaciones para las noticias

Los reguladores también se preguntarán si reunir a CNN y CBS bajo un mismo techo perjudica la competencia, tan esencial en el sector de las noticias.

Algunos expertos no creen que las noticias tengan el mismo peso en la revisión antimonopolio que las cuestiones relacionadas con el streaming y las bibliotecas de contenidos. Pero es probable que se siga debatiendo la combinación de CNN y CBS.

Al igual que con la ampliación de la definición del mercado del streaming, los defensores de la fusión de Paramount probablemente señalarán una oferta mediática más amplia que va más allá de las noticias tradicionales de televisión, incluyendo el intercambio de información en las plataformas de redes sociales.

El factor Trump

El presidente sugirió anteriormente que influiría en cualquier acuerdo con Warner, antes de retractarse de esas declaraciones y mantener que la aprobación regulatoria dependerá del Departamento de Justicia.

A favor de Paramount está la estrecha relación de Trump con el multimillonario fundador de Oracle, Larry Ellison, padre del director ejecutivo de Paramount, David Ellison, donante de Trump y gran patrocinador financiero de la oferta de Paramount para comprar Warner.

Y bajo la nueva propiedad de Skydance, Paramount ha realizado cambios que pueden gustar a Trump. Ha tomado medidas para atraer a espectadores más conservadores en sus operaciones informativas, por ejemplo, nombrando a la fundadora de Free Press, Bari Weiss, editora jefe de CBS News. Con la fusión de Warner y Paramount, se pueden esperar cambios similares en CNN, algo que Trump probablemente acogerá con satisfacción, dadas sus frecuentes críticas a la cobertura informativa de esta cadena.

"Al presidente no le gusta CNN, y lo ha dejado muy claro, e incluso ha sugerido que los cambios en CNN podrían ser relevantes para la revisión de la fusión", dijo Speta, de la Universidad Northwestern.

Por otra parte, Trump es impredecible y aún podría arruinar el acuerdo.

A pesar de la nueva dirección de CBS y de los 16 millones de dólares que Paramount pagó a Trump para resolver una demanda por un programa de CBS, "60 Minutes", que él consideraba injusto, el presidente ha seguido arremetiendo contra Paramount por las decisiones editoriales del programa.

Vea tambien: