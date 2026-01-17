Donald Trump Miles protestan en Dinamarca contra las amenazas de Donald Trump Miles de personas se concentraron este sábado en Copenhague para protestar encontra de las amenazas de Donald Trump de hacerse del territorio de Groenlandia. En las protestas participaron políticos como la alcaldesa Sisse Marie Welling y diputados groelandeses.

Video ¿Cuál es el interés de Estados Unidos en Groenlandia?

Ante el amago de Donald Trump de "hacer algo" con Groelandia, miles de personas realizaron protestas en el centro de Copenhague al grito de "Groenlandia no está en venta".

De acuerdo con AP, las protestas fueron convocadas por organizaciones de groenlandeses residentes en Dinamarca, y contaron con la participación de la alcaldesa de Copenhague, Sisse Marie Welling, y otros políticos groenlandeses.

PUBLICIDAD

El contingente se concentró en la plaza del Ayuntamiento, donde intervino la propia alcaldesa y diputados groenlandeses, entre otros políticos.

Durante las protestas, donde los groelandeses portaban banderas rojiblancas, se pudieron escuchar al unísono las consignas y ver pancartas con las frases "Dibujamos nuestro futuro", "Groenlandia no está en venta" y "Groenlandia ya es grande".

Congresistas de EE UU rechazan amagos

En la delegación bipartidista del Congreso estadounidense en Copenhague buscó reafirmar su apoyo de Dinamarca y Groenlandia tras la amenaza de Donald Trump.

Y es que el republicano ha amagado con imponer aranceles a los países si no respaldan la postura de su administración de que su país tome el control de la isla.

El líder de la delegación, el senador demócrata Chris Coons, acusó que la retórica contra Groenlandia preocupa a todo el reino danés y manifestó su intención de reducir la tensión.

"Espero que el pueblo del Reino de Dinamarca no abandone su fe en el pueblo estadounidense", Chris Coons, demócrata por Delaware



Desde Copenhague, Coons sosutvo que Estados Unidos respeta a Dinamarca y a la OTAN "por todo lo que hemos hecho juntos".

Ejército danés y su despliegue

Esto ocurre a unos días de que el Ejército Danés se trasladó a Groenlandia para comenzar con un despliegue para enfrentar a los amagos de la Casa Blanca.

El pasado viernes, el ejército organizó una reunión de planificación con aliados de la OTAN, incluido Estados Unidos, para abordar la seguridad en el Ártico en el flanco norte de la alianza ante una posible amenaza rusa.

PUBLICIDAD

El comandante en Groenlandia, Andersen, afirmó no haber visto ningún buque de combate ni buque de guerra chino o ruso, a pesar de que Trump afirmó que se encontraban frente a la costa de la isla.

TLS