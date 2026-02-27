Donald Trump Dan 16 años de prisión a hombre que falsificó amenazas contra Trump a nombre de inmigrante mexicano Un hombre de Wisconsin fue sentenciado a 16 años y medio de prisión luego de que falsificara amenazas encontra del expresidente Donald Trump y buscara inculpar a un inmigrante mexicano al que atacó con un cúter en 2023.

Un hombre de Wisconsin fue sentenciado a 16 años y medio de prisión por falsificar amenazas contra el presidente Donald Trump con las que buscaba inculpar a un inmigrante mexicano, a quien le había robado su bicicleta, y así lograr su deportación.

Demetric DeShawn Scott, de 52 años, fue declarado culpable en enero pasado por un jurado del condado Milwaukee, quienes lo hallaron responsable de los delitos graves de robo de identidad, intimidación de testigos, violación de las condiciones de la libertad bajo fianza, e imprudencia temeraria.

De acuerdo con la agencia AP, la jueza Kristy Yang lo sentenció a un año y seis meses de cárcel por el cargo de robo de identidad, cinco años por el de intimidación y 10 años por el de imprudencia temeraria, además de 882 días por el cargo de violación de las condiciones de la libertad bajo fianza, los cuales ya cumplió.

¿Qué fue lo que pasó?

Los hechos ocurrieron en septiembre de 2023, cuando el inmigrante mexicano Ramón Morales Reyes iba en bicicleta en Milwaukee cuando Scott se le acercó y lo agredió físicamente para tirarlo de la bicicleta, lo apuñaló con un cúter y luego se alejó montado en la bicicleta.

Scott estaba en libertad bajo fianza en un caso separado de robo con allanamiento cuando ocurrió el incidente.

El sujeto fue arrestado horas después del apuñalamiento. Una vez en prisión, Scott escribió varias cartas haciéndose pasar por Morales Reyes, las cuales dirigió a funcionarios estatales y federales, en las que amenazaba con matar a Trump en un mitin.

Por este hecho, las autoridades federales de inmigración detuvieron a Ramón Morales Reyes en mayo de 2024, después de que dejara a su hija en la escuela.

Incluso, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, difundió su foto en redes sociales, junto con un extracto de una carta que supuestamente escribió en inglés en la que prometía dispararle a Trump en un mitin. Mientras que la Casa Blanca y simpatizantes de Trump presentaron su arresto como un gran éxito en la ofensiva del gobierno contra la inmigración.

Thanks to our ICE officers, this illegal alien who threatened to assassinate President Trump is behind bars.



This threat comes not even a year after President Trump was shot in Butler, Pennsylvania and less than two weeks after former FBI Director Comey called for the… pic.twitter.com/Sr2pI08NuQ — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) May 28, 2025

El giro en la investigación

Sin embargo, los investigadores determinaron que Morales Reyes no podía haber escrito las cartas, ya que no habla bien inglés, por lo que no pudo haber escrito en ese idioma, además de que la caligrafía de las cartas no coincidía con la suya.

Mientras tanto, Scott hacía llamadas desde la cárcel en las que hablaba de cartas que debían enviarse por correo, y de un plan para lograr que las autoridades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE) detuvieran a alguien, a fin de que su juicio pudiera ser desestimado.

Pero, finalmente, admitió ante la policía que él escribió las cartas. Scott ha actuado como su propio abogado desde diciembre. Sostuvo su inocencia mientras agentes policiales lo escoltaban fuera de la sala tras el proceso de sentencia.

“Nunca le había robado una bicicleta a nadie, e hice lo que hice porque él estaba tratando de conseguir una visa y llegar a ser ciudadano”, le dijo al canal WDJT-TV mientras los agentes lo conducían a un ascensor. Al preguntársele si se arrepentía de algo, respondió: “No, no me arrepiento”.

El comunicado de Noem con la foto de Morales Reyes, en el que se destacaba su arresto, sigue publicado en el sitio web del DHS, pero ahora incluye una rectificación que indica que ya no está bajo investigación por amenazar a Trump, aunque permanece bajo custodia del ICE a la espera de su deportación.

Morales Reyes fue liberado en junio pasado tras pagar una fianza de 7.500 dólares. Su abogado defensor en el proceso de deportación, Cain Oulahan, dijo en enero que actualmente residía con su familia en Milwaukee y que ha solicitado una visa U, un documento que permite a las víctimas de delitos y a sus familiares permanecer en Estados Unidos.

Morales Reyes se mudó a Estados Unidos desde México en la década de 1980. Trabajó como lavaplatos en Milwaukee, está casado y tiene tres hijos que son ciudadanos de Estados Unidos, según sus abogados. Una búsqueda en los registros judiciales en línea no mostró ningún caso penal estatal o federal en Wisconsin en el que Morales Reyes figure como acusado.

