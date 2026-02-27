estados unidos

Pentágono relega a la Ivy League por impulsar un "adoctrinamiento woke"

El secretario Pete Hegseth anunció que los oficiales dejarán de apoyar cursos profesionales y programas a las universidades de la Ivy League, al considerar que instituciones como similiares han impulsado un "adoctrinamiento woke" a las juventudes.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, anunció que los días de "adoctrinamiento woke" en las universidades Ivy League han terminado, esto en medio de los cambios al Scouting America, impulsados por el Pentágono.

Durante demasiado tiempo, la Ivy League y otras instituciones similares han sometido a nuestros guerreros a un adoctrinamiento progresista; esos días ya terminaron.
Pete Hegseth, secretario de Guerra

La iniciativa lanzada en febrero de 2026 corta fondos y programas educativos militares en universidades de la Ivy League como Harvard y similares. Lo anterior, luego de que el secretario Hegseth ha criticado las políticas de diversidad que considera "debilitan" la defensa nacional.

Información en desarrollo...

