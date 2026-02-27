Pentágono relega a la Ivy League por impulsar un "adoctrinamiento woke"

Video Los ‘Boy Scouts’ cambian de nombre a ‘Scouting America’ para reflejar la inclusión de género

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, anunció que los días de "adoctrinamiento woke" en las universidades Ivy League han terminado , esto en medio de los cambios al Scouting America, impulsados por el Pentágono.

Durante demasiado tiempo, la Ivy League y otras instituciones similares han sometido a nuestros guerreros a un adoctrinamiento progresista; esos días ya terminaron.

La iniciativa lanzada en febrero de 2026 corta fondos y programas educativos militares en universidades de la Ivy League como Harvard y similares. Lo anterior, luego de que el secretario Hegseth ha criticado las políticas de diversidad que considera "debilitan" la defensa nacional.