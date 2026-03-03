Secretario de Comercio, Howard Lutnick, hablará en la Cámara de Representantes por caso Epstein
Lutnick aceptó voluntariamente testificar después de admitir haber visitado la isla privada de Epstein.
Video Howard Lutnick enfrenta preguntas sobre su relación con Jeffrey Epstein
Howard Lutnick, secretario de Comercio, hablará con el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes para su investigación sobre los archivos de Jeffrey Epstein.
Noticia en desarrollo...
