Jeffrey Epstein

Secretario de Comercio, Howard Lutnick, hablará en la Cámara de Representantes por caso Epstein

Lutnick aceptó voluntariamente testificar después de admitir haber visitado la isla privada de Epstein.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Howard Lutnick enfrenta preguntas sobre su relación con Jeffrey Epstein

Howard Lutnick, secretario de Comercio, hablará con el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes para su investigación sobre los archivos de Jeffrey Epstein.

Más sobre Jeffrey Epstein

Bill Clinton rompe el silencio sobre el caso Epstein: "No vi nada y no hice nada malo"
1 mins

Bill Clinton rompe el silencio sobre el caso Epstein: "No vi nada y no hice nada malo"

Estados Unidos
Bill Clinton dice que "no tenía idea de los crímenes de Epstein"
7 mins

Bill Clinton dice que "no tenía idea de los crímenes de Epstein"

Estados Unidos
¿Cuándo acude Bill Clinton a testificar ante el Congreso por el caso Epstein?
2 mins

¿Cuándo acude Bill Clinton a testificar ante el Congreso por el caso Epstein?

Estados Unidos
Bill Gates, Larry Summers y un premio Nobel de Medicina: los últimos involucrados en el escándalo Epstein
6 mins

Bill Gates, Larry Summers y un premio Nobel de Medicina: los últimos involucrados en el escándalo Epstein

Estados Unidos
¿Quién es Peter Mandelson y por qué se le relaciona con Jeffrey Epstein?
2 mins

¿Quién es Peter Mandelson y por qué se le relaciona con Jeffrey Epstein?

Estados Unidos
Liberan a exembajador británico en Estados Unidos luego de arresto por posible vínculo con Epstein
2 mins

Liberan a exembajador británico en Estados Unidos luego de arresto por posible vínculo con Epstein

Estados Unidos
Ghislaine Maxwell rechaza la publicación de más documentos sobre Epstein y llama inconstitucional la ley para su divulgación
4 mins

Ghislaine Maxwell rechaza la publicación de más documentos sobre Epstein y llama inconstitucional la ley para su divulgación

Estados Unidos
Thomas Pritzker dimite como presidente de hoteles Hyatt por vínculos con Jeffrey Epstein
1 mins

Thomas Pritzker dimite como presidente de hoteles Hyatt por vínculos con Jeffrey Epstein

Estados Unidos
Reportan censuras a documentos del caso Epstein ya publicados para borrar referencias al expríncipe Andrés
2 mins

Reportan censuras a documentos del caso Epstein ya publicados para borrar referencias al expríncipe Andrés

Estados Unidos
Pam Bondi afirma que se publicaron todos los archivos de Jeffrey Epstein; aparecen más de 300 nombres de figuras públicas
2 mins

Pam Bondi afirma que se publicaron todos los archivos de Jeffrey Epstein; aparecen más de 300 nombres de figuras públicas

Estados Unidos

Lutnick aceptó voluntariamente testificar después de haber admitido recientemente haber visitado la isla privada de Epstein.

PUBLICIDAD

Noticia en desarrollo...

Relacionados:
Jeffrey EpsteinDonald TrumpPornografía infantil

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Borrón y vida nueva
El Mochaorejas
Gratis
Tráiler: Polen
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX