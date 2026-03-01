ÚLTIMA HORA
Trump confirma la destrucción de nueve buques de guerra iranís

Un día después de los ataques llevados a cabo por Estados Unidos e Israel contra Irán, el presidente Donald Trump hizo declaraciones sobre los resultados de las operaciones militares

Video Nueva York en alerta máxima por posibles represalias tras ataques a Irán

Un día después de los ataques llevados a cabo por Estados Unidos e Israel contra Irán, este domingo 1 de marzo de 2026, el presidente estadounidense, Donald Trump, hizo declaraciones sobre los resultados de las operaciones militares.

El mandatario informó a través de una publicación en su plataforma de redes sociales, Truth Social, que nueve buques de la Armada iraní fueron hundidos y su cuartel general naval gravemente dañado en los recientes ataques de EEUU e Israel, aunque afirmó que la Armada iraní sigue operativa.

Detalles de los ataques navales

Trump explicó que algunos de los buques hundidos eran “ relativamente grandes e importantes”, subrayando el impacto de los ataques sobre la capacidad naval de Irán. Además, destacó que el cuartel general naval del país fue destruido en gran parte, lo que representa un golpe estratégico a la organización militar iraní.

“Acabo de ser informado de que hemos destruido y hundido nueve buques de la Armada iraní, algunos de ellos relativamente grandes e importantes. Vamos a por el resto, ¡que pronto estarán flotando en el fondo del mar también! En otro ataque, hemos destruido en gran parte su cuartel general naval. Aparte de eso, ¡su Armada está funcionando muy bien!”, afirmó Trump en Truth Social.

Armada iraní continúa operando

A pesar de los ataques y los daños significativos, Trump enfatizó que la Armada iraní sigue operativa, por lo que, aunque los ataques de Estados Unidos e Israel fueron contundentes, no lograron paralizar completamente la capacidad militar naval de Irán, manteniendo la tensión en la región.

Durante las primeras horas del sábado 28 de febrero de 2026, los Gobiernos de Estados Unidos e Israel dieron inicio a la Operación Fuerza Épica, un despliegue militar masivo en contra de Irán, en el que su líder supremo iraní, Alí Jamenei, perdió la vida.

JICM

Video Irán responde con misiles y drones a ofensiva de EE. UU. e Israel
