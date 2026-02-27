Bill Clinton rompe el silencio sobre el caso Epstein: "No vi nada y no hice nada malo"

A través de un mensaje en sus redes sociales, Clinton fue enfático al negar cualquier conocimiento sobre las actividades delictivas de Epstein. "Como alguien que creció en un hogar con abuso doméstico, no solo no habría volado en su avión si hubiera tenido la menor idea de lo que estaba haciendo, sino que lo habría denunciado yo mismo", afirmó el exmandatario.

Clinton sostuvo que su relación con Epstein fue limitada y terminó años antes de que los crímenes del financiero salieran a la luz. "Sé lo que vi y, lo que es más importante, lo que no vi. Sé lo que hice y lo que no hice. No vi nada y no hice nada malo", concluyó, defendiendo su integridad y la de su esposa, Hillary Clinton, quien también prestó declaración ante el mismo comité.