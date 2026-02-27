Donald Trump

Trump ordena dejar de usar la tecnología de Anthropic en su administración

El presidente Donald Trump ordenó este viernes a las agencias federales de su administración "dejar todo uso de la tecnología de Anthropic", luego del enfrentamiento por las demandas del gobierno de que la empresa le permita usar su inteligencia artificial sin limitaciones.

N+ Univision y Agencias picture
Por:N+ Univision y Agencias
Video ¿Uso de IA para el desarrollo de armas autónomas? Te contamos más sobre el choque de Anthropic con el Pentágono

"Los chiflados de izquierda de Anthropic han cometido un ERROR DESASTROSO al intentar presionar al Departamento de Guerra y obligarlo a obedecer sus Términos de Servicio en lugar de nuestra Constitución. Su egoísmo está poniendo en riesgo VIDAS ESTADOUNIDENSES, poniendo en peligro a nuestras tropas y poniendo en peligro nuestra seguridad nacional", afirmó Trump en un duro mensaje publicado en sus redes sociales.

El Departamento de Defensa le había dado a la startup hasta las 5:01 PM ET de este viernes para aceptar el uso militar incondicional de su IA, llamada Claude, a pesar de que esa petición viola los lineamientos éticos de la empresa.

En el centro del conflicto está la negativa de Anthropic a permitir que sus modelos Claude se utilicen para la vigilancia masiva de ciudadanos estadounidenses o en sistemas de armas totalmente autónomos.

Anthropic dijo este jueves a través de su director ejecutivo, Dario Amodei, que la empresa "no puede, en conciencia, acceder" a la exigencia final del Pentágono de permitir el uso ilimitado de su tecnología.

Más información, en breve...

Donald Trump AI inteligencia artificial Departamento de Defensa (Pentágono) Anthropic

