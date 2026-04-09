Noticias Tormentas eléctricas severas azotarán Estados Unidos con fuertes ráfagas, lluvias y granizo El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) informó que, a partir de hoy y durante los próximos días, un sistema frontal provocará tormentas eléctricas severas en diversas regiones del país

Video Tiempo hoy en Estados Unidos del miércoles 9 de abril 2026: fuertes lluvias, vientos y oleajes elevados

El Servicio Meteorológico Nacional ( NWS, por sus siglas en inglés) informó este jueves 9 de abril de 2026 que, a partir de hoy y durante los próximos días, un sistema frontal provocará tormentas eléctricas severas en diversas regiones de Estados Unidos, con fuertes ráfagas de viento, lluvias intensas y granizo de gran tamaño.

Zonas afectadas y riesgos principales

PUBLICIDAD

El frente se extiende desde el norte de California y la Gran Cuenca Central hasta el valle de Ohio y los Grandes Lagos. A lo largo de esta franja se esperan chubascos y tormentas eléctricas generalizadas, de acuerdo con el NWS.

Las Grandes Llanuras del Norte y los Grandes Lagos superiores podrían registrar precipitaciones mixtas debido a la interacción entre humedad y aire frío. Además, el Centro de Predicción de Tormentas emitió un riesgo leve de tormentas severas desde el noreste de Kansas hasta el sureste de Nebraska y el noroeste de Missouri, con posibilidad de ráfagas intensas y granizo.

También se mantiene un riesgo marginal de lluvias excesivas en el valle medio del Misisipi y las Llanuras Centrales. Las tormentas se intensificarán hacia el viernes 10 de abril de 2026 en el suroeste, sur de las Grandes Llanuras y las Montañas Rocosas, con potencial de inundaciones localizadas.

Lluvias intensas y nieve

Un sistema frontal ocluido reforzará la actividad en el oeste del país, con lluvias generalizadas y posibilidad de nieve en zonas altas, especialmente en la Sierra Nevada entre viernes 10 de abril de 2026 y sábado 11 de abril de 2026.

En Florida, desde la Costa Espacial hasta Miami, continuarán los chubascos. Se prevén acumulados de entre 1 y 3 pulgadas de lluvia, con riesgo de inundaciones repentinas.

Temperaturas extremas

Las temperaturas se mantendrán entre 5 y 12 °F por encima de lo normal en gran parte del país hasta el viernes 10 de abril de 2026. En contraste, las Grandes Llanuras del Norte y la Costa Este registrarán valores entre 10 y 15 °F por debajo de lo habitual.

PUBLICIDAD

Para el sábado 11 de abril de 2026, estas regiones volverán a niveles cercanos a lo normal, mientras que el norte de las Montañas Rocosas podría experimentar aumentos de entre 10 y 20 °F. En la costa oeste, de acuerdo con el NWS, se anticipa un descenso térmico de entre 5 y 12 °F por debajo de los promedios estacionales.

JICM