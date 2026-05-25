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Donald Trump anuncia que Irán renuncia a su uranio enriquecido

El plan contempla que el uranio enriquecido sea eliminadoo trasladado para su destrucción controlada

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Por:N+ Univision
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Video Estados Unidos condiciona el acuerdo con Irán a la entrega de sus reservas de uranio

El presidente Donald Trump afirmó que el uranio enriquecido de Irán será entregado de inmediato a Estados Unidos para su manejo.

De acuerdo con su declaración, el material sería repatriado para ser destruido, o bien eliminado directamente en territorio iraní o en otra ubicación que ambas partes consideren adecuada, siempre en coordinación con la República Islámica de Irán.

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"El uranio enriquecido (¡polvo nuclear!) será entregado de inmediato a los Estados Unidos para ser repatriado y destruido o, preferiblemente —y en conjunto y coordinación con la República Islámica de Irán—, destruido *in situ* o en otra ubicación aceptable, actuando la Comisión de Energía Atómica —o su equivalente— como testigo de este proceso y acontecimiento", escribió el mandatario en la red social Truth.

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El uranio enriquecido sigue siendo uno de los principales puntos de tensión en las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, especialmente tras la guerra de 2025 en la que ambos países, junto con Israel, realizaron ataques contra instalaciones nucleares iraníes.

De acuerdo con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Irán mantiene reservas significativas de uranio enriquecido al 60%, un nivel técnicamente cercano al umbral de uso militar. La ubicación exacta del material no ha podido ser verificada completamente por los inspectores internacionales desde los ataques, aunque estimaciones del propio organismo señalan que la mayor parte podría permanecer en el complejo nuclear de Isfahan.

¿Qué es el uranio enriquecido?

El uranio enriquecido es un tipo de uranio que ha sido procesado para aumentar la concentración del isótopo uranio-235 (U-235), el único capaz de mantener una reacción nuclear en cadena y, por lo tanto, producir energía en reactores nucleares.

De forma natural, el uranio está compuesto en más de un 99% por uranio-238, un isótopo mucho menos útil para la fisión nuclear, y apenas alrededor de 0.7% de uranio-235. Debido a esta baja proporción, el uranio extraído de la tierra no puede utilizarse directamente como combustible en la mayoría de las centrales nucleares.

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El proceso de enriquecimiento busca precisamente incrementar la presencia de U-235 hasta niveles adecuados para su uso energético. Para ello, se utilizan principalmente técnicas industriales como la centrifugación de gas, el método más común en la actualidad.

Video Donald Trump enfría acuerdo con Irán y evita apresurar negociación
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