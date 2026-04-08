Clima El tiempo para mañana jueves en EEUU: lluvias intensas en Florida, riesgo de incendios en el sureste y tormentas en las Llanuras En N+ Univision te contamos cómo estará el tiempo mañana en EEUU, para que puedas planificar tus actividades y saber qué debes considerar si tienes planes al aire libre.

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El frente activo que ha afectado EEUU los últimos días continuará su avance sobre grandes sectores del país mañana jueves 9 de abril, con probabilidades de tormentas en el centro, lluvias significativas en Florida y condiciones que favorecen incendios en el sureste.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) mantiene alertas y riesgos asociados a este patrón, con oleaje elevado en partes del sureste y probabilidades de algunos episodios de tiempo severo en zonas interiores.

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Mientras ese sistema frontal se desplaza hacia el este, otro foco de inestabilidad incrementa la humedad en el interior, y un riesgo marginal de lluvias excesivas sigue vigente para mañana en áreas de las Llanuras centrales y el Medio Oeste.

Las temperaturas estarán por encima de lo normal en amplias zonas del interior y oeste, con valores más fríos que la media sobre las Llanuras del norte y la Costa Este, tendencia que comenzará a moderarse hacia el final de la semana.

En N+ Univision te contamos cómo estará el tiempo mañana para que puedas planear tu jornada.

Lluvias y probabilidades de inundaciones en Florida

En la península de Florida, el patrón de humedad y aire inestable persistirá mañana jueves 9 de abril. El Centro de Predicción Meteorológica del NWS (WPC) mantiene un riesgo marginal de lluvias excesivas para partes del estado. Esto se traduce en probabilidades de lluvias intensas y acumulaciones localmente significativas, con potencial para inundaciones repentinas en áreas de drenaje deficiente. Ciudades como Miami y Orlando están dentro de la zona donde estas precipitaciones podrían generar acumulados elevados en periodos cortos, de acuerdo con la evaluación meteorológica.

Además del este de Florida, el centro del país tiene un riesgo marginal de lluvias excesivas para mañana jueves, según el WPC. Este riesgo se extiende hacia sectores del Medio Oeste y las Llanuras centrales. Las probabilidades de acumulaciones de lluvia localmente elevadas están relacionadas con la interacción entre la humedad disponible y los sistemas frontales en movimiento, lo que puede dar lugar a zonas con precipitaciones más persistentes.

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Oleaje elevado y alto riesgo de incendios en el sureste

En la costa del sureste, oficinas locales del NWS han emitido un aviso de oleaje alto válido hasta la mañana del jueves. Este aviso está relacionado con olas elevadas y corrientes de resaca peligrosas en tramos de la costa de Georgia y Carolina del Sur, lo que puede afectar actividades recreativas y de tránsito costero.

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En el interior de la región, especialmente sobre partes de Georgia y Carolina del Sur, el NWS mantiene condiciones secas con vientos persistentes que favorecen el riesgo de elevado a crítico de incendios, debido a la combinación de baja humedad y viento que puede facilitar la propagación del fuego en zonas con vegetación seca.

Probabilidades de tormentas en las Llanuras del Sur

El centro del país, desde partes de Texas hacia Kansas y el valle medio del Missouri, experimentará mañana jueves probabilidades de tormentas eléctricas asociadas al avance de un sistema frontal. El SPC indica un riesgo marginal de tiempo severo, con algunas tormentas que pueden producir fenómenos como granizo o ráfagas fuertes de viento, aunque no se esperan eventos generalizados. Esta evaluación cubre áreas como Wichita, Kansas, y otras localidades de las Llanuras del sur.

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