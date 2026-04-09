Clima

El tiempo para mañana viernes: lluvias persistentes en Florida y tormentas en el centro del país

En N+ Univision te contamos cómo estará el tiempo mañana en EEUU, para que puedas planificar tus actividades y saber qué debes considerar si tienes planes al aire libre.

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Por:N+ Univision
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El patrón inestable continuará marcando el tiempo en amplias zonas de Estados Unidos mañana viernes 10 de abril, con lluvias persistentes en Florida, tormentas en el centro del país y un sistema que comenzará a intensificarse en el oeste.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) advierte que este escenario responde a un frente que se extiende desde el oeste hasta el valle de Ohio y los Grandes Lagos, alimentado por humedad del Golfo y aire inestable en la superficie.

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En N+ Univision te contamos cómo estará el tiempo mañana para que puedas planear tu jornada.

Lluvias intensas y riesgo de inundaciones en Florida

Las lluvias y tormentas continuarán afectando la península de Florida durante buena parte del viernes, especialmente desde la llamada 'Costa espacial' (la costa central de Florida, desde Cabo Cañaveral) hasta el sur del estado.

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El Centro de Predicción Meteorológica (WPC) mantiene un riesgo marginal de lluvias excesivas, en un contexto donde ya se han registrado acumulaciones de entre 1 y 3 pulgadas. Esto mantiene el potencial de inundaciones repentinas, sobre todo en zonas urbanas o con drenaje limitado.

Ciudades como Miami y áreas cercanas podrían seguir bajo episodios de lluvia intensa, aunque el patrón tenderá a debilitarse gradualmente a lo largo del día.

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Tormentas fuertes en las Llanuras y el valle del Mississippi

En el centro del país, el sistema frontal seguirá interactuando con aire cálido y húmedo, favoreciendo el desarrollo de tormentas eléctricas.

El Centro de Predicción de Tormentas mantiene el riesgo de tormentas fuertes desde partes de Kansas hacia Nebraska y Missouri, con potencial de ráfagas intensas de viento y granizo. Aunque el mayor riesgo se concentra este jueves, el patrón seguirá activo el viernes con tormentas dispersas en las Llanuras centrales y el valle medio del Mississippi.

Además, el WPC mantiene un riesgo marginal de lluvias excesivas en estas regiones, lo que puede dar lugar a acumulaciones localmente elevadas.

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Lluvias y nieve en las montañas en el Oeste

A partir de mañana viernes, el patrón activo comenzará a expandirse hacia el oeste del país.

Un sistema procedente del Pacífico avanzará hacia esa costa, reforzando las precipitaciones en amplias zonas del oeste, incluyendo California y la Gran Cuenca. Se esperan lluvias y tormentas, junto con nieve en elevaciones altas, especialmente en la Sierra Nevada hacia el final del día.

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