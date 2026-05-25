riesgo Así fueron las dos misiones nocturnas que evitaron una tragedia química masiva en Orange County Con estas acciones, las autoridades pudieron descartar oficialmente el riesgo de una explosión BLEVE, el escenario que durante días mantuvo bajo alerta a miles de familias evacuadas en Garden Grove y comunidades cercanas

Video Emergencia en California: Descartan explosión del tanque químico en California, pero sigue vigente la evacuación

Durante cuatro días, el tanque químico dañado en una instalación aeroespacial de Garden Grove mantuvo bajo tensión a todo Orange County. Las autoridades temían el peor escenario posible: una explosión tipo BLEVE, fenómeno que ocurre cuando un recipiente con líquido a presión se rompe violentamente tras sobrecalentarse.

Pero entre la noche del domingo y la madrugada del lunes, dos misiones críticas realizadas por bomberos especializados cambiaron el rumbo de la emergencia por metacrilato de metilo (MMA).

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La primera operación ocurrió el domingo 24 de mayo de 2026 por la noche. Un equipo de la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange avanzó hasta el tanque dañado con una tarea extremadamente delicada: evaluar la integridad estructural del contenedor y examinar una grieta detectada en la estructura.

El jefe interino de bomberos, TJ McGovern, describió la misión como una "situación de alto riesgo". El nivel de peligro era tan elevado que la operación tuvo que ser interrumpida por motivos de seguridad antes de completarse.

Aun así, los rescatistas lograron obtener información clave sobre las condiciones reales del tanque. Los datos recabados durante esa incursión permitieron preparar una segunda misión nocturna que resultaría decisiva.

Horas después, ya durante la madrugada del lunes 25 de mayo de 2026, un nuevo equipo regresó al área de peligro para confirmar si el tanque seguía acumulando presión interna.

Esa segunda misión arrojó el dato más importante de toda la crisis: el contenedor ya no presentaba presión.

Con esa confirmación, las autoridades pudieron descartar oficialmente el riesgo de una explosión BLEVE, el escenario que durante días mantuvo bajo alerta a miles de familias evacuadas en Garden Grove y comunidades cercanas.

McGovern calificó el resultado como "un gran paso en la dirección correcta", aunque advirtió que la emergencia seguía activa y que el peligro no había desaparecido por completo.

"La crisis no se ha evitado", subrayó el jefe de bomberos mientras los equipos continúan evaluando los siguientes pasos para estabilizar definitivamente el tanque químico.

Trump declara emergencia federal por crisis tóxica

El presidente Donald Trump firmó una declaración de emergencia para atender la crisis química en Garden Grove, medida que permitirá liberar recursos federales y asistencia de desastre mientras continúan las operaciones de contención.

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La decisión llegó después de que la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange confirmara que el riesgo de una explosión masiva había disminuido tras las misiones nocturnas realizadas por equipos HazMat.

El gobernador Gavin Newsom informó que California obtuvo apoyo federal para fortalecer las labores de respuesta, en las que participan cerca de 800 socorristas, incluidos bomberos, policías, especialistas en materiales peligrosos y expertos ambientales.

Aunque las temperaturas y la presión del tanque continúan bajando, autoridades advirtieron que la emergencia sigue activa y cerca de 50 mil residentes todavía no pueden regresar a sus hogares de forma segura.