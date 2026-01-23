Noticias Tormenta invernal Estados Unidos hoy: Afectaciones por frío extremo, nieve y hielo; cancelación de vuelos, clases y más Las autoridades advierten que las afectaciones por la tormenta invernal podrían aumentar y extenderse por Estados Unidos durante los próximos días

Video Pronóstico del tiempo hoy en Houston: alerta por tomenta invernal para el fin de semana

La tormenta invernal en Estados Unidos continúa generando importantes afectaciones por frío extremo, caída de nieve y formación de hielo en gran parte del país. Este fenómeno ha provocado cancelaciones y retrasos de vuelos, suspensión de clases, cierres de carreteras y cortes de energía eléctrica, impactando a más de 200 millones de personas en 42 de los 50 estados, donde se han emitido diversas alertas meteorológicas.

A continuación, te compartimos las principales afectaciones ocasionadas por la tormenta invernal hoy, viernes 23 de enero, en Estados Unidos, incluyendo vuelos afectados, cancelación de clases, cierres carreteros y cortes de energía.

Vuelos afectados por la tormenta invernal en Estados Unidos

Uno de los sectores más impactados por la tormenta invernal es el transporte aéreo. De acuerdo con FlightAware, empresa multinacional estadounidense especializada en el seguimiento de vuelos en tiempo real, hasta el 23 de enero se han registrado miles de afectaciones en aeropuertos del país.

El reporte indica un total de 14,887 vuelos retrasados, mientras que los retrasos dentro, hacia o desde Estados Unidos ascienden a 1,622. En cuanto a cancelaciones, se contabilizan 875 vuelos cancelados, de los cuales 489 corresponden a vuelos dentro, hacia o desde Estados Unidos.

Ante este panorama, se recomienda a los viajeros que planean entrar, salir o desplazarse dentro del territorio estadounidense consultar el estatus de sus vuelos directamente con las aerolíneas, ya que las condiciones climáticas continúan cambiando y podrían generar nuevas afectaciones.

Cancelación de clases por frío extremo

La tormenta invernal también ha impactado el sector educativo. Diversas escuelas públicas y privadas han optado por cancelar clases presenciales o implementar clases en línea, debido a las condiciones peligrosas ocasionadas por el frío extremo, la nieve y el hielo.

Entre los estados y ciudades donde se han reportado suspensiones de clases a partir del 23 de enero y hasta nuevo aviso, se encuentran:

Illinois (Chicago)

Minnesota (Anoka-Hennepin y St. Paul)

Texas (Northside ISD, Seymour y Vernon)

Ohio (Summit y Stark)

Nebraska (Lincoln)

Kansas

Missouri (Kansas City)

Para las personas que residen en estas zonas, se recomienda mantenerse atentos a los comunicados oficiales de las autoridades escolares, ya que los cierres suelen realizarse a nivel distrito. También se sugiere verificar directamente en el sitio web de la escuela local para confirmar el estatus específico de las clases.

Cierres de carreteras por nieve y hielo

Las condiciones provocadas por la tormenta invernal han generado alertas de viaje y cierres de carreteras en varias regiones del país. La acumulación de nieve y la formación de hielo sobre el asfalto han convertido muchas vialidades en zonas de alto riesgo para los conductores.

Los estados más afectados por cierres y advertencias carreteras incluyen:

Arizona

Texas

Louisiana

Misisipi

Alabama

Georgia

Ohio

Missouri

Tennessee

Virginia

Maryland

Pensilvania

Washington D.C.

Las autoridades recomiendan evitar traslados innecesarios y mantenerse informados sobre el estado de las vialidades.

Cortes de energía eléctrica podrían intensificarse

Además de las afectaciones en transporte y educación, la tormenta invernal ha generado cortes de energía eléctrica en varios estados. Hasta el momento, se han implementado cortes en:

Texas

Illinois

California

Arkansas

Louisiana

Misisipi