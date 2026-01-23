Noticias

Mapa del avance de la tormenta invernal en Estados Unidos: Estados afectados hoy por nieve

A continuación, te explicamos cómo avanza la tormenta invernal y cuáles son los estados más afectados hoy, de acuerdo con el mapa oficial del Servicio Nacional de Meteorología (NWS)

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
Video Clima de hoy 23 enero de 2026 en EEUU: masa de aire ártico llega al país, dejará nevadas históricas

Estados Unidos mantiene activas múltiples alertas meteorológicas debido a la tormenta invernal que avanza sobre gran parte del país, fenómeno que ha provocado acumulación de nieve y hielo, además de frío extremo y bajas temperaturas que afectan a millones de personas, pues incluso se han cancelado clases y otras actividades.

A continuación, te explicamos cómo avanza la tormenta invernal y cuáles son los estados más afectados hoy, viernes 22 de enero de 2026.

Alertas por nieve, hielo y frío extremo en Estados Unidos

De acuerdo con el Pronóstico Experimental de Tormentas Invernales (WSO, por sus siglas en inglés) del Servicio Nacional de Meteorología (NWS), la tormenta invernal continuará desplazándose sobre amplias regiones del territorio estadounidense durante los próximos días.

Las condiciones climáticas adversas incluyen nevadas persistentes, formación de hielo y temperaturas peligrosamente bajas, lo que representa un riesgo tanto para la movilidad como para la seguridad de la población.

Las autoridades meteorológicas mantienen la vigilancia activa y actualizan constantemente la información para advertir a los habitantes sobre los posibles impactos de este sistema invernal.

Mapa del NWS muestra el avance de la tormenta invernal

El mapa elaborado por el NWS permite visualizar claramente el desplazamiento de la tormenta y las zonas con mayor impacto. Este instrumento es clave para que los residentes puedan identificar si su estado se encuentra bajo alerta y tomar precauciones oportunas frente a las condiciones climáticas extremas.

Según este mapa, la tormenta invernal afecta desde el sur hasta el noreste de Estados Unidos, cubriendo una extensa franja del país con riesgo de nieve y hielo.

Estados más afectados por la tormenta invernal hoy

De acuerdo con la información oficial, estos son los estados de Estados Unidos más afectados hoy por la tormenta invernal:

  • Texas
  • Oklahoma
  • Nuevo México
  • Kansas
  • Arkansas
  • Mississippi
  • Louisiana
  • Missouri
  • Tennessee
  • Kentucky
  • Illinois
  • Indiana
  • Ohio
  • Carolina del Norte
  • Carolina del Sur, Virginia
  • West Virginia
  • Delaware
  • Pennsylvania
  • Connecticut
  • Massachusetts
  • Nueva York
  • Vermont
  • New Hampshire

En estas entidades se reportan condiciones climáticas adversas que pueden afectar carreteras, servicios y actividades diarias.

Estados Unidos mantiene activas múltiples alertas meteorológicas debido a la tormenta invernal que avanza sobre gran parte del país.
Imagen Servicio Nacional de Meteorología (NWS) de Estados Unidos.

Recomendaciones ante la tormenta invernal

Ante el avance de esta tormenta invernal, se recomienda a los habitantes de los estados afectados extremar precauciones. Las bajas temperaturas, la nieve y el hielo pueden generar situaciones de riesgo, especialmente en traslados y actividades al aire libre.

Las autoridades sugieren mantenerse informados a través de los reportes oficiales, evitar desplazamientos innecesarios y prepararse ante posibles afectaciones derivadas del clima extremo.

La tormenta invernal continuará siendo monitoreada por el Servicio Nacional de Meteorología, que actualizará el pronóstico conforme avance el sistema. Seguir el mapa del NWS y las alertas vigentes es fundamental para reducir riesgos y mantenerse seguro durante este evento climático que impacta a gran parte de Estados Unidos.

J. C.

