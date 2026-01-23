Noticias

¿Para qué sirve la sal que le ponen a la nieve? Así se usa durante la tormenta invernal en Estados Unidos

Aunque para muchos puede parecer una medida simple, el uso de sal durante las tormentas de nive cumple una función clave para la seguridad de los estadounidenses

Por:N+ Univision
Así se preparan en Texas para la Tormenta Invernal: Hay declaración de desastre en 134 condados

Seguro que has visto kilos y kilos de sal esparcidos entre la nieve, sobre carreteras, autopistas y pavimento en Estados Unidos, especialmente cuando se registran nevadas extremas. Durante una tormenta invernal, esta imagen se vuelve común en gran parte del país.

Aunque para muchos puede parecer una medida simple, el uso de sal en las carreteras cumple una función clave para la seguridad. Aquí te explicamos para qué sirve, cómo funciona y cuáles son sus efectos.

¿Por qué se tira sal sobre la nieve?

De acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), cada vez que cae nieve es necesario esparcir grandes cantidades de sal sobre las carreteras. La razón principal es evitar la formación de hielo y facilitar el tránsito vehicular en condiciones de frío extremo. Esto permite que las personas puedan conducir de forma más segura al trabajo, a la escuela o durante el transporte de bienes y servicios.

La sustancia más utilizada es el cloruro de sodio (NaCl), conocido como sal de mesa, pero llamada sal gema cuando se usa en carreteras debido al tamaño de sus gránulos. Es eficaz para derretir la nieve y el hielo, además de ser relativamente barata. En estados como Massachusetts se utilizan casi medio millón de toneladas al año para el mantenimiento invernal de las vías, según información de EPA.

¿El uso de sal en la nieve tiene efectos negativos?

Aunque la sal gema ofrece muchas ventajas, también tiene impactos importantes. Su uso excesivo puede contaminar el agua potable, dañar la flora y fauna silvestre, aumentar la erosión del suelo y afectar propiedades públicas y privadas; además, tiene un fuerte efecto corrosivo que daña coches, puentes y carreteras, generando costos de reparación estimados en más de 5,000 millones de dólares anuales en Estados Unidos.

La sal también puede infiltrarse en aguas superficiales y subterráneas, elevando los niveles de sodio y cloruro. Esto representa un riesgo para personas con hipertensión y resulta tóxico para peces, insectos y anfibios. Asimismo, atrae a animales como ciervos y alces, lo que incrementa el riesgo de accidentes viales en Estados Unidos.

¿Se puede usar otro producto sobre la nieve?

Debido a estos efectos, algunos estados han comenzado a implementar alternativas. El cloruro de magnesio y el cloruro de calcio son opciones más seguras, aunque más costosas. También se desarrollan tecnologías como el pavimento poroso, que reduce la acumulación de hielo, y las carreteras solares, capaces de derretir la nieve mediante sistemas de calefacción integrados.

Medidas para reducir el uso de sal

De acuerdo con EPA, estados como Rhode Island aplican soluciones salinas preventivas antes de las nevadas, mezclas de sal y arena para mejorar la tracción, y aditivos biodegradables como jugo de remolacha, pepinillos o melaza. Estas prácticas buscan reducir el uso de sal sin comprometer la seguridad durante las tormentas invernales.

