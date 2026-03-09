Educación Secundaria Una broma con rollos de papel provoca la muerte de un profesor en Georgia Los estudiantes enfrentan a la ley luego de atropellar al maestro de matemáticas de una escuela secundaria, sin embargo, la familia de la víctima pide que las autoridades retiren los cargos en su contra

Un conocido profesor de Gainesville, Estados Unidos, perdió la vida derivado de una broma que le hizo un grupo de adolescentes, la cual consistió en arrojar rollos de papel higiénico contra su casa, que provocaron un accidente.

La noche del viernes 6 de marzo de 2026, los jóvenes acudieron en dos vehículos a la vivienda del docente de secundaria, en la comunidad de Gainesville, para lanzar hacia la fachada y el jardín los rollos de papel sanitario.

Cerca de las 11:40 pm, el profesor identificado como Jason Hughes, de 40 años, salió cuando los alumnos comenzaban a alejarse en los autos en los que habían llegado.

"Hughes tropezó y cayó sobre la calle y fue atropellado", informó la Policía del condado de Hall.

Después de que fue arrollado, los adolescentes intentaron ayudarlo hasta que llegaron los servicios de emergencia y lo trasladaron a un hospital cercano, pero no logró sobrevivir debido a la gravedad de las lesiones que sufrió.

Esto pasó con el conductor de la camioneta y con los demás adolescentes

Después del accidente, agentes de la Policía del condado de Hall arrestaron al conductor de la pickup, de 18 años, por un cargo grave de homicidio vehicular que puede ser castigado con una sentencia de entre 3 y 15 años de prisión, de acuerdo con la ley de Georgia.

En tanto, los otros cuatro jóvenes que hicieron la broma al profesor también enfrentan cargos menores de allanamiento criminal y de tirar basura en propiedad privada.

Sin embargo, la familia del fallecido dijo que él conocía y apreciaba a los adolescentes, por lo que pidieron a las autoridades absolverlos.

"Esta es una horrible tragedia y nuestra familia está decidida a evitar que ocurra otra tragedia que arruine la vida de estos estudiantes", declaró un familiar en un comunicado enviado a The Associated Press. "Esto iría en contra de la dedicación de Jason de invertir en la vida de estos chicos".

Según la familia de la víctima, el maestro se había enterado con anticipación de la broma que le harían y salió no para confrontarlos, sino para sorprenderlos.

Él era Jason, un profesor destacado y apreciado en la comunidad

El fallecido era maestro de matemáticas en la escuela secundaria North Hall, en Gainesville, a unos 88 kilómetros (55 millas) al noreste de Atlanta.

Además, Jason Hughes brindaba su ayuda como entrenador en los equipos de golf, futbol americano y beisbol en la misma escuela.