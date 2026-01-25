Tormenta invernal Aerolíneas y aeropuertos se preparan para una jornada difícil por la tormenta invernal: ¿qué puedo hacer si cancelan mi vuelo? Una firma de análisis advirtió que la jornada de este domingo podría convertirse en el mayor episodio de cancelaciones aéreas desde la pandemia, con más del 29% de los vuelos de salida anulados a nivel nacional.

Video Van 12 mil vuelos cancelados por tormenta invernal en EEUU

Una potente tormenta invernal complica este domingo los desplazamientos en buena parte de Estados Unidos, con advertencias de cancelaciones masivas y retrasos en varios de los aeropuertos más transitados del país.

La combinación de nieve, aguanieve y lluvia helada puso en alerta a casi 180 millones de personas —más de la mitad de la población estadounidense— en una franja que va desde las Montañas Rocosas del sur hasta Nueva Inglaterra, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés). Tras azotar el sur del país, los expertos anticiparon que el sistema avanzaría hacia el noreste, con acumulaciones de entre 12 y 24 pulgadas de nieve en ciudades como Washington, Nueva York y Boston.

PUBLICIDAD

El impacto en el transporte aéreo fue inmediato. Desde el sábado, más de 13,500 vuelos han sido cancelados en EEUU, según datos de FlightAware, y unos 9,600 de ellos correspondían a operaciones previstas para este domingo.

La firma de análisis Cirium advirtió que la jornada podría convertirse en el mayor episodio de cancelaciones aéreas desde la pandemia, con más del 29% de los vuelos de salida anulados a nivel nacional.

El Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington alertó a los pasajeros sobre cancelaciones generalizadas y confirmó que casi todas sus salidas previstas —414 vuelos, equivalentes al 97%— fueron suspendidas.

También se anticiparon fuertes alteraciones en grandes centros de conexión como Dallas-Fort Worth, Charlotte, Filadelfia y Atlanta —sede del aeropuerto más concurrido del país—, además de los aeropuertos John F. Kennedy y LaGuardia, en Nueva York.

Por aerolíneas, American Airlines canceló más de 1,400 vuelos este domingo, según FlightAware. Delta Air Lines y Southwest Airlines registraron alrededor de 1,000 cancelaciones cada una, mientras que United Airlines superó las 800. En el caso de JetBlue, se suspendieron más de 560 vuelos, lo que representa cerca del 70% de su programación diaria.

¿

Qué puedo hacer si mi vuelo ha sido cancelado?

Si ya se encuentra en el aeropuerto, la recomendación es hacer fila para hablar directamente con un agente de atención al cliente. Si todavía está en casa o en su hotel, lo más efectivo es contactar a la aerolínea por teléfono o a través de sus plataformas digitales. Mientras espera, conviene buscar opciones de vuelos alternativos por su cuenta.

PUBLICIDAD

En la mayoría de los casos, las aerolíneas reubican a los pasajeros en un vuelo posterior sin costo adicional, siempre que haya asientos disponibles.

¿Puedo volar con otra aerolínea?

Es posible, pero no obligatorio. Las compañías no están legalmente obligadas a transferir pasajeros a vuelos de otras aerolíneas. Algunas, especialmente las grandes, contemplan esta opción con socios comerciales, aunque la disponibilidad no está garantizada.

¿Tengo derecho a un reembolso?

Sí. Si su vuelo fue cancelado y decide no viajar —o ya encontró otra forma de llegar a su destino—, la aerolínea está obligada por ley a devolverle el dinero, incluso si el boleto era no reembolsable. El motivo de la cancelación no altera este derecho.

Aunque la aerolínea puede ofrecer créditos de viaje, usted puede exigir un reembolso completo, así como la devolución de cargos por equipaje, mejoras de asiento u otros servicios que no pudo utilizar.

Mira también: