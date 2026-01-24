Tormenta invernal Trump declara en emergencia 10 estados ante tormenta invernal El presidente Donald Trump aprobó la declaración de emergencia para 10 estados de la Unión Americana ante la tormenta invernal, entre ellos se encuentran Tennessee, Georgia, Carolina del Norte, Maryland, entre otros.

Video Así estará el tiempo hoy y el fin de semana en el DMV: nieve, hielo y frío extremo

El presidente Donald Trump aprobó la declaración de emergencia para 10 estados de la Unión Americana ante la tormenta invernal que azota desde la madrugada de este sábado 24 de enero de 2026.

Se trata de los estados de Tennessee, Georgia, Carolina del Norte, Maryland, Arkansas, Kentucky, Luisiana, Misisipi, Indiana y Virginia Occidental.

A través de su cuenta de Truth Social, Donald Trump indicó que existe estrecha colaboración con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), así como los gobernadores de dichos estados para gestionar los daños causados por la tormenta invernal "Fern".

"Estamos trabajando en entrecha colaboración con FEMA, los gobernadores y los equipos estatales de gestión de emergencias para garantizar la seguridad de todos", indicó el presidente.

¿Por qué se declaró emergencia en esos estados?

La tormenta invernal ha provocado severas afectaciones en amplias regiones del sur y las llanuras, donde la combinación de hielo y nieve ha generado condiciones peligrosas.

De acuerdo con el Centro de Predicciones Meteorológicas de la NOAA, el fenómeno continuará impactando al medio oeste y el noreste hasta el lunes, poniendo en riesgo a millones de personas y extendiendo sus efectos incluso después de que el sistema comience a disiparse.

Uno de los principales impactos de esta tormenta es el deterioro generalizado de las condiciones en carreteras, debido a la nieve, el aguanieve y la lluvia helada.

Las autoridades advierten que estas condiciones persistirán durante varios días, dificultando el transporte terrestre y aumentando el riesgo para la población.

Las acumulaciones de hielo han sido particularmente severas en el sur del país, donde se reportan niveles considerados “catastróficos”. Estas condiciones podrían ocasionar cortes de energía a gran escala y daños significativos a la infraestructura eléctrica, además de la caída de árboles y ramas por el peso del hielo, lo que representa un riesgo adicional para viviendas y vías de comunicación.

La tormenta, denominada tormenta invernal Fern por The Weather Channel, podría afectar a más de 220 millones de personas, lo que equivale a casi dos tercios de la población de Estados Unidos.

Asimismo, se prevén nevadas importantes o acumulaciones de hielo en al menos 34 estados, desde Arizona hasta Nueva Inglaterra, abarcando el Medio Oeste y gran parte del sur, lo que la convierte en uno de los eventos invernales más extensos de los últimos años.

