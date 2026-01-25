Captan imágenes de cómo se vive la tormenta invernal 2026 en EEUU
Una masiva tormenta invernal azota a gran parte de los Estados Unidos con una combinación crítica de nieve, aguanieve y lluvia helada, estas imágenes la captaron:
Video Nieve pinta de blanco Virginia y causa cientos de accidentes de tránsito, algunos con heridos
Una gran tormenta invernal descargó aguanieve, lluvia helada y nieve en gran parte de Estados Unidos el domingo, paralizando el tráfico aéreo y vial, y provocando un descenso brusco de las temperaturas.
Los cables eléctricos quedaron cubiertos de hielo y cientos de miles de hogares y negocios en el sureste se quedaron sin electricidad.
La gente toma fotografías en el lago Michigan en Chicago.
Imagen Nam Y. Huh/AP
Una persona monta en bicicleta durante un día nevado en Evanston, Illinois.
Imagen Nam Y. Huh/AP
La gente se desliza en trineo en las escaleras del Museo de Arte de Filadelfia.
Imagen Matt Rourke/AP
Una persona camina por el puente de Brooklyn mientras cae nieve.
Imagen Alyssa Goodman/AP
Personas caminan por las calles nevadas de Times Square durante una tormenta invernal.
Imagen Heather Khalifa/AP
La gente camina por el National Mall mientras cae nieve.
Imagen Julia Demaree Nikhinson/AP
A bicycle is covered with scow at North Avenue beach in Chicago, Sunday, Jan. 25, 2026. (AP Photo/Nam Y. Huh)
Imagen Nam Y. Huh/AP
Una persona pasa junto a unas escaleras nevadas en el centro de Pittsburgh.
Imagen Gene J. Puskar/AP
Abrar Omar walks through Manhattan during a winter storm, Sunday, Jan. 25, 2026, in New York. (AP Photo/Heather Khalifa)
Imagen Heather Khalifa/AP
A person jogs at JFK Plaza, also knows as Love Park during a winter storm in Philadelphia, Sunday, Jan. 25, 2026. (AP Photo/Matt Rourke)
Imagen Matt Rourke/AP
Un trabajador arroja sal al pavimento para derretir el hielo en el centro de Indianápolis.
Imagen Obed Lamy/AP
El lago Michigan está cubierto de nieve con el horizonte de fondo en Chicago.
Imagen Nam Y. Huh/AP
Workers shovel snow outside the National Gallery of Art, Sunday, Jan. 25, 2026, in Washington. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)
Imagen Julia Demaree Nikhinson/AP
Ramas de árboles cubiertas de hielo durante una tormenta invernal el domingo en Nashville.
Imagen George Walker IV/AP
Un hombre cruza una calle mientras practica esquí de fondo en Cincinnati.
Imagen Joshua A. Bickel/AP
