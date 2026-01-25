Noticias

Tormenta invernal hoy 25 de enero de 2026: ¿Cuál es la trayectoria este domingo en Estados Unidos?

La tormenta invernal avanza a través de múltiples estados, desplazándose por regiones clave del país

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Tormenta invernal causa apagones en el norte de Texas

La tormenta invernal c ontinúa afectando a gran parte de Estados Unidos este domingo 25 de enero de 2026, provocando un marcado descenso de temperaturas, caída de nieve, aguanieve, lluvia helada y la formación de hielo en amplias regiones del país.

Estas condiciones han generado la suspensión de actividades y un aumento de riesgos para la población.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el mapa oficial de la tormenta invernal publicado por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), el sistema mantiene una amplia trayectoria que se extiende desde el centro hasta el este del territorio estadounidense.

Más sobre Noticias

Alex Rittenhouse genera críticas por sus publicaciones tras asesinato de Alex Pretti en Minneapolis
2 mins

Alex Rittenhouse genera críticas por sus publicaciones tras asesinato de Alex Pretti en Minneapolis

Estados Unidos
¿Qué sucedió este sábado en Minneapolis? Crónica del asesinato de Alex Pretti por agentes federales
7 mins

¿Qué sucedió este sábado en Minneapolis? Crónica del asesinato de Alex Pretti por agentes federales

Estados Unidos
Kristi Noem acusa a hombre asesinado en Minneapolis de ‘terrorismo doméstico’
2 mins

Kristi Noem acusa a hombre asesinado en Minneapolis de ‘terrorismo doméstico’

Estados Unidos
Senadores demócratas se oponen a la financiación del DHS tras tiroteo en Minneapolis, ¿habrá un cierre parcial del Gobierno?
3 mins

Senadores demócratas se oponen a la financiación del DHS tras tiroteo en Minneapolis, ¿habrá un cierre parcial del Gobierno?

Estados Unidos
Llega Guardia Nacional a Minneapolis tras muerte de una persona durante redada migratoria
1 mins

Llega Guardia Nacional a Minneapolis tras muerte de una persona durante redada migratoria

Estados Unidos
¿Quién era Alex Pretti, el hombre de 37 años asesinado por agentes federales en Minneapolis?
2 mins

¿Quién era Alex Pretti, el hombre de 37 años asesinado por agentes federales en Minneapolis?

Estados Unidos
Un enfermero, un agente federal y un asesinato: Las claves del tiroteo en Minneapolis
3 mins

Un enfermero, un agente federal y un asesinato: Las claves del tiroteo en Minneapolis

Estados Unidos
Pam Bondi asegura que FBI, DEA y ATF se dirigen a Minneapolis tras balacera que dejó un muerto
2 mins

Pam Bondi asegura que FBI, DEA y ATF se dirigen a Minneapolis tras balacera que dejó un muerto

Estados Unidos
Guardia Revolucionaria de Irán advierte a Estados Unidos que sus fuerzas tienen "el dedo en el gatillo"
1 mins

Guardia Revolucionaria de Irán advierte a Estados Unidos que sus fuerzas tienen "el dedo en el gatillo"

Estados Unidos
Trump declara en emergencia 10 estados ante tormenta invernal
2 mins

Trump declara en emergencia 10 estados ante tormenta invernal

Estados Unidos

Trayectoria de la tormenta invernal hoy, domingo 25 de enero

Según el NWS, la tormenta invernal avanza este domingo a través de múltiples estados, desplazándose por regiones clave del país. Su trayectoria incluye a Louisiana, Mississippi, Tennessee, Kentucky, Illinois, Indiana, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Virginia, West Virginia, Ohio, Maryland y Delaware.

A lo largo de este recorrido, el sistema está generando nevadas intensas, aguanieve y lluvia helada, lo que incrementa el riesgo de acumulación de hielo y condiciones peligrosas en carreteras y zonas urbanas.

La tormenta invernal avanza este domingo a través de múltiples estados, desplazándose por regiones clave del país.
La tormenta invernal avanza este domingo a través de múltiples estados, desplazándose por regiones clave del país.
Imagen Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.


El Servicio Meteorológico Nacional informó que las temperaturas peligrosamente bajas continúan extendiéndose por todo el este de Estados Unidos, con una amenaza particularmente severa en los estados del Golfo durante este domingo. Estas condiciones extremas refuerzan los efectos de la tormenta y complican aún más la movilidad y las actividades cotidianas.

El paso de la tormenta invernal impactará con mayor intensidad este domingo en estados del noreste como Pennsylvania, Nueva Jersey, Nueva York, Connecticut, Massachusetts, Vermont, New Hampshire y Maine, donde se esperan los efectos más severos del sistema.

¿Hasta cuándo impactará la tormenta invernal?

Además, el NWS advirtió que desde las Montañas Rocosas del Sur hasta Nueva Inglaterra persistirán las fuertes nevadas, la aguanieve y la lluvia helada hasta el lunes 26 de enero de 2026. Tras el paso del sistema, una masa de aire extremadamente frío prolongará los efectos peligrosos de la tormenta hasta la próxima semana.

Relacionados:
NoticiasEstados UnidosTormenta invernalClimaNieve

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
El hilo rojo
Oríllese a la orilla
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX