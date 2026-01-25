Noticias Tormenta invernal hoy 25 de enero de 2026: ¿Cuál es la trayectoria este domingo en Estados Unidos? La tormenta invernal avanza a través de múltiples estados, desplazándose por regiones clave del país

Video Tormenta invernal causa apagones en el norte de Texas

La tormenta invernal c ontinúa afectando a gran parte de Estados Unidos este domingo 25 de enero de 2026, provocando un marcado descenso de temperaturas, caída de nieve, aguanieve, lluvia helada y la formación de hielo en amplias regiones del país.

Estas condiciones han generado la suspensión de actividades y un aumento de riesgos para la población.

De acuerdo con el mapa oficial de la tormenta invernal publicado por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), el sistema mantiene una amplia trayectoria que se extiende desde el centro hasta el este del territorio estadounidense.

Trayectoria de la tormenta invernal hoy, domingo 25 de enero

Según el NWS, la tormenta invernal avanza este domingo a través de múltiples estados, desplazándose por regiones clave del país. Su trayectoria incluye a Louisiana, Mississippi, Tennessee, Kentucky, Illinois, Indiana, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Virginia, West Virginia, Ohio, Maryland y Delaware.

A lo largo de este recorrido, el sistema está generando nevadas intensas, aguanieve y lluvia helada, lo que incrementa el riesgo de acumulación de hielo y condiciones peligrosas en carreteras y zonas urbanas.

La tormenta invernal avanza este domingo a través de múltiples estados, desplazándose por regiones clave del país. Imagen Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.



El Servicio Meteorológico Nacional informó que las temperaturas peligrosamente bajas continúan extendiéndose por todo el este de Estados Unidos, con una amenaza particularmente severa en los estados del Golfo durante este domingo. Estas condiciones extremas refuerzan los efectos de la tormenta y complican aún más la movilidad y las actividades cotidianas.

El paso de la tormenta invernal impactará con mayor intensidad este domingo en estados del noreste como Pennsylvania, Nueva Jersey, Nueva York, Connecticut, Massachusetts, Vermont, New Hampshire y Maine, donde se esperan los efectos más severos del sistema.

¿Hasta cuándo impactará la tormenta invernal?