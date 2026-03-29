Noticias Tom Homan, “zar de la frontera”, acusa a demócratas de cerrar el DHS para debilitar a ICE El zar fronterizo fue enfático al señalar que, sin los recursos necesarios, el DHS no puede cumplir plenamente con sus funciones, lo que repercute directamente en el desempeño de ICE dentro del país

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El zar de la frontera y exdirector interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos ( ICE, por sus siglas en inglés), Tom Homan, afirmó que los demócratas han contribuido al cierre del Departamento de Seguridad Nacional ( DHS) al negarse a financiarlo, lo que, según él, tiene un impacto directo en la efectividad de las operaciones migratorias en Estados Unidos.

Críticas al financiamiento del DHS

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Durante una conversación con la periodista Margaret Brennan, Homan sostuvo que la falta de apoyo presupuestario responde a una estrategia política. En su opinión, los demócratas buscan modificar las políticas de inmigración reduciendo la capacidad operativa de las agencias encargadas de hacer cumplir la ley.

El zar fronterizo fue enfático al señalar que, sin los recursos necesarios, el DHS no puede cumplir plenamente con sus funciones, lo que repercute directamente en el desempeño de ICE dentro del país.

ICE al centro del debate

Homan aseguró que el objetivo de estas decisiones es hacer que ICE sea “menos efectivo en el interior del país”. Según explicó, esto limitaría las acciones de la agencia en materia de control migratorio y aplicación de la ley.

Las declaraciones colocan nuevamente a ICE en el centro del debate político, en medio de posturas encontradas sobre cómo deben implementarse las políticas migratorias y el papel que deben desempeñar las instituciones federales.

Señalamiento directo

Para Homan, la relación entre el financiamiento del DHS y la operatividad de ICE es clara. Insistió en que las decisiones presupuestarias no son aisladas, sino que responden a un enfoque más amplio sobre la política migratoria.

" Los demócratas cerraron el DHS. Votaron a favor de cerrar el DHS simplemente porque no lo financian, porque quieren cambiar las políticas del ICE para que este sea menos efectivo en el interior del país", afirmó el zar de la frontera.

JICM