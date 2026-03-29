Noticias

Tom Homan, “zar de la frontera”, acusa a demócratas de cerrar el DHS para debilitar a ICE

El zar fronterizo fue enfático al señalar que, sin los recursos necesarios, el DHS no puede cumplir plenamente con sus funciones, lo que repercute directamente en el desempeño de ICE dentro del país

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video ICE No Está Calificado para Aeropuertos: Gobernador Moore

El zar de la frontera y exdirector interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos ( ICE, por sus siglas en inglés), Tom Homan, afirmó que los demócratas han contribuido al cierre del Departamento de Seguridad Nacional ( DHS) al negarse a financiarlo, lo que, según él, tiene un impacto directo en la efectividad de las operaciones migratorias en Estados Unidos.

Críticas al financiamiento del DHS

PUBLICIDAD

Durante una conversación con la periodista Margaret Brennan, Homan sostuvo que la falta de apoyo presupuestario responde a una estrategia política. En su opinión, los demócratas buscan modificar las políticas de inmigración reduciendo la capacidad operativa de las agencias encargadas de hacer cumplir la ley.

Más sobre Noticias

Trump propone reemplazar Obamacare con pagos directos a los ciudadanos
2 mins

Trump propone reemplazar Obamacare con pagos directos a los ciudadanos

Estados Unidos
A bordo de un tren nocturno: crónica de un viaje desde Georgia en plena crisis aérea por el cierre del gobierno
7 mins

A bordo de un tren nocturno: crónica de un viaje desde Georgia en plena crisis aérea por el cierre del gobierno

Estados Unidos
Camioneros de Estados Unidos enfrentan alza en los precios del diésel y combustible
2 mins

Camioneros de Estados Unidos enfrentan alza en los precios del diésel y combustible

Estados Unidos
Se cumplen 44 días del cierre parcial del gobierno de Estados Unidos; es el más largo en la historia del país
2 mins

Se cumplen 44 días del cierre parcial del gobierno de Estados Unidos; es el más largo en la historia del país

Estados Unidos
Pastor dice que James Talarico sea “crucificado con Cristo”; él responde: “puedes rezar por mi muerte, pero te amo”
2 mins

Pastor dice que James Talarico sea “crucificado con Cristo”; él responde: “puedes rezar por mi muerte, pero te amo”

Estados Unidos
Agentes de seguridad aeroportuaria de EEUU recibirán pago el lunes; TSA busca estabilidad
2 mins

Agentes de seguridad aeroportuaria de EEUU recibirán pago el lunes; TSA busca estabilidad

Estados Unidos
Estas son las ciudades donde habrá altas temperaturas este sábado 28 de marzo. ¿En cuáles el calor será extremo?
3 mins

Estas son las ciudades donde habrá altas temperaturas este sábado 28 de marzo. ¿En cuáles el calor será extremo?

Estados Unidos
Se extienden protestas en planta de carne, JBS USA; piden aumento de salarios y mejor atención médica
2 mins

Se extienden protestas en planta de carne, JBS USA; piden aumento de salarios y mejor atención médica

Estados Unidos
El origen de “No Kings Day”: de un desfile polémico en EEUU a una movilización global
3 mins

El origen de “No Kings Day”: de un desfile polémico en EEUU a una movilización global

Estados Unidos
Así fue como se cometió el fraude al SNAP: por más de 150 mil dólares
2 mins

Así fue como se cometió el fraude al SNAP: por más de 150 mil dólares

Estados Unidos

El zar fronterizo fue enfático al señalar que, sin los recursos necesarios, el DHS no puede cumplir plenamente con sus funciones, lo que repercute directamente en el desempeño de ICE dentro del país.

ICE al centro del debate

Homan aseguró que el objetivo de estas decisiones es hacer que ICE sea “menos efectivo en el interior del país”. Según explicó, esto limitaría las acciones de la agencia en materia de control migratorio y aplicación de la ley.

Las declaraciones colocan nuevamente a ICE en el centro del debate político, en medio de posturas encontradas sobre cómo deben implementarse las políticas migratorias y el papel que deben desempeñar las instituciones federales.

Señalamiento directo

Para Homan, la relación entre el financiamiento del DHS y la operatividad de ICE es clara. Insistió en que las decisiones presupuestarias no son aisladas, sino que responden a un enfoque más amplio sobre la política migratoria.

" Los demócratas cerraron el DHS. Votaron a favor de cerrar el DHS simplemente porque no lo financian, porque quieren cambiar las políticas del ICE para que este sea menos efectivo en el interior del país", afirmó el zar de la frontera.

JICM

Video Sin acuerdo ni pago: Políticos arizonenses reaccionan a la situación de trabajadores de TSA
Relacionados:
NoticiasDepartamento de Seguridad NacionalControl de Inmigración y Aduanas (ICE)Demócratas

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Radical
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX