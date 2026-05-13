El Chapo Joaquín "El Chapo" Guzmán reitera petición de extradición y cita una “cláusula especial” en nueva carta La nueva carta de “El Chapo” incluye argumentos legales confusos y múltiples errores gramaticales que dificultan su interpretación jurídica

Video "No le hice daño a nadie": 'El Chapo' Guzmán envía nueva carta desde prisión y pide regresar a México

Joaquín "El Chapo" Guzmán insistió en su petición de extradición a México en otra carta enviada al juez Brian Cogan del Distrito Este de Nueva York y esta vez argumentó una cláusula especial.

La misiva, atribuida al exlíder del Cártel de Sinaloa, fue escrita el pasado 7 de mayo y revelada este miércoles 13 del mismo mes.

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Se trata de la séptima carta que el capo envía desde el centro penitenciario de máxima de seguridad ADX en Florence, Colorado, donde cumple su sentencia de cadena perpetua, y que forma parte de una estrategia de remisiones que comenzó el 10 de abril.

El nuevo documento contiene la firma de " El Chapo", pero otras cinco cartas previas ya fueron desestimadas por el juez Cogan, debido a la falta de mérito legal y su redacción poco clara.

"Algunos de estos documentos no tienen sentido y ninguno de ellos posee fundamento legal. En consecuencia, todos quedan DENEGADOS", resolvió el pasado 4 de mayo el mismo juzgador que llevó el proceso del narcotraficante en un histórico juicio de 14 semanas en Brooklyn.

¿Qué argumenta "El Chapo"?

En su carta, "El Chapo" reitera que " no existe evidencia" de que hubiera cometido delitos cometidos contra la población estadounidense y sostiene que su condena fue "injusta e inexacta".

También menciona leyes como el " First Step Act" y " Unborn Act", para referirse a derechos relacionados con detención, asesoría legal y comunicación durante su encarcelamiento. Titula su misiva como "Extradition clause".

Afirma que otro juez lleva su caso, en lugar de Cogan y por eso pide que le sea aplicada la cláusula.

"Hoy solicito la aplicación de la ley First Step Act y de la ley Unborn Act, ya que en mi caso en Estados Unidos no se ha mostrado evidencia de que yo haya cometido algún delito contra el pueblo de Estados Unidos", sostiene.

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Asimismo, acusa que el gobierno mexicano mató a personas para culparlo.

"En mi país, México, no le he hecho daño a mi gente; el gobierno mexicano dañó a mi pueblo con armas e incluso mató personas culpándome a mí, pese a mis derechos de estar protegido por políticas de leyes extranjeras", añade.

Sin embargo, la carta contiene múltiples errores gramaticales y conceptos jurídicos confusos, por lo que no queda claro el alcance legal de la petición.

"Estas limitaciones y consideraciones incluyen una restricción de doble nacionalidad y la renuncia de protección para mi solicitud relacionada con esta cláusula de extradición, con el fin de regresar a México", apunta.

" El Chapo" Guzmán fue enviado a Estados Unidos en 2017 y juzgado en Nueva York desde finales de 2018 y principios de 2019.

Desde su condena, hace ya más de 6 años, ha intentado que su juicio sea reabierto, y, más recientemente, que se le devuelva a su país.